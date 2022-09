"Jako rząd i samorząd musimy mieć świadomość, że może dojść do kolejnej fali uchodźców" – stwierdził Szefernaker. Wskazał, że nie ma dzisiaj twardych danych dotyczących potencjalnej liczby uchodźców, natomiast lokalna administracja ukraińska dostała polecenia od rządu, żeby przygotować się na migrację ok. 500 tys. mieszkańców ze wschodu na zachód Ukrainy w zimie.

Strona ukraińska, podał, zapewnia, że uchodźcy pozostaną na Ukrainie, jednak administracja przygotowuje się na falę uchodźców. "Musimy być przygotowani na to, że jakaś część tych osób może chcieć dotrzeć do Polski" - dodał.

Mówiąc o wsparciu udzielonym uchodźcom przez polski rząd wskazał na 10 mld zł z Funduszu Pomocy. "Polska bardzo angażuje się w pomoc humanitarną na Ukrainie" – podał dodając, że pomoc udzielona Ukraińcom, pomimo trudnej polsko-ukraińskiej historii, jest dziś najlepszym zabezpieczeniem Polski i polskich obywateli przed agresorem.

Szefernaker stwierdził, że w ciągu ostatniego półrocza 1,2 mln uchodźców otrzymało pomoc od polskich rodzin, z których zdecydowana większość na przełomie czerwca i lipca wystąpiła o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie uchodźcy w wysokości 40 zł na osobę dziennie. "W związku z tym pojawiły się opóźnienia w wypłacie 40 zł w sierpniu. W tej chwili 90 proc. zaległości jest uregulowanych. Wynikało to ze spiętrzenia się wniosków" - wyjaśnił wiceminister dodając, że w tej chwili wszystkie zaległe środki z lipca i sierpnia powinny już być na kontach samorządów.

Poinformował, że spośród uchodźców zapisanych w polskiej bazie PESEL ok. 600 tys. jest w wieku produkcyjnym, a ponad 400 tys. podjęło w Polsce legalnie pracę, płaci podatki i składki. Podał, że ankieta przeprowadzona wśród uchodźców mieszkających w miejscach zakwaterowania wykazała, że ponad połowa podjęła pracę i mogłaby partycypować w kosztach ponoszonych przez państwo polskie.

Konwent Marszałków Województw RP został powołany w 1999 r., wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.

Od 1 lipca do 31 grudnia br. przewodnictwo w Konwencie Marszałków sprawuje Województwo Lubelskie. I posiedzenie Konwentu Marszałków odbywa się w Kazimierzu Dolnym od 20 do 21 września. II posiedzenie zaplanowano w Lublinie od 7 do 8 grudnia.