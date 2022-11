Zwycięzcami XIX edycji Nagrody Gospodarczej zostali:

Reklama

w kategorii Lider MŚP Ekoenergetyka–Polska SA

w kategorii Narodowy Sukces H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.

w kategorii Międzynarodowy Sukces - Advanced Protection Systems SA

w kategorii Odpowiedzialny Biznes - RST Roztocze sp. z o.o.

w kategorii Firma Rodzinna - STER sp. z o.o.

w kategorii Badania + Rozwój - ADJ Nanotechnology sp. z o.o.

w kategorii STARTUP_PL - Chronospace sp. z o.o.

Reklama

– Gratuluję wszystkim laureatom i nominowanym do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To wzmocnienie polskiej gospodarki poprzez promowanie rzetelnych polskich firm – powiedział w czasie Gali Prezydent RP Andrzej Duda. – Jesteście wzorcem, jesteście perłami polskiej gospodarki – dodał.

Prezydent przyznał również Nagrodę Indywidualną osobie wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości. Jej laureatką jest Beata Drzazga, prezes i założycielka BetaMed S.A.

Nagroda Specjalna trafiła do województwa podkarpackiego za wkład w rozwój polskiej gospodarki, a także w pomoc zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Prezydent RP przekazał również na ręce Prezydenta Rzeszowa dekret w sprawie nadania miastu Rzeszów honorowego tytuł miasta-ratownika, który został podpisany 2 maja 2022 r., w trakcie wizyty Prezydenta w Kijowie.

– Za naszą granicą toczy się wojna, niestety jej tragiczne skutki stają się i naszym udziałem. Gdyby nie Rzeszów, Ukraina mogłaby nie przetrwać. Dziękuję całemu województwu za wielką pomoc jakiej udziela naszym sąsiadom – powiedział w czasie Gali Prezydent RP Andrzej Duda.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze przyznawane raz do roku. Inicjatywa ta towarzyszy Kongresowi 590 od jego pierwszej edycji podkreślając rangę tego wydarzenia. Przez ten czas zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród pozostał ten sam – wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych. Zostają nią uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

Relacje z uroczystości można obejrzeć na kanale YouTube Kongresu 590.