Rolnicy, którzy ponieśli starty w wyniku zakłóceń na rynku zbóż w związku z wojną w Ukrainie otrzymają pomoc; będą to dopłaty do każdej sprzedanej tony pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia ub.r. do 31 maja br. - zapowiedział w czwartek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jest to mechanizm, który zostanie zastosowany po uzyskaniu jego akceptacji Komisji Europejskiej Reklama Najwyższą pomoc otrzymają rolnicy z województw graniczących z Ukrainą - tj. z województwa lubelskiego i podkarpackiego - w wysokości 250 zł do tony pszenicy; rolnicy z woj. mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego - 200 zł/t; a w pozostałych województwach - po 150 zł/do tony. "Te różnice wynikają stąd, że ceny oferowane dla rolników są zróżnicowane regionalne, wpływ na to ma też odległość do portów jako, że znaczna część zbóż jest przeznaczona na eksport" - powiedział wicepremier na konferencji prasowej. Kowalczyk: W czwartek przedstawimy program ochrony rynku zbóż i rolników Zobacz również Dowodem sprzedaży będzie faktura potwierdzająca zbycie zboża w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja br. "Jest to mechanizm, który zostanie zastosowany po uzyskaniu jego akceptacji Komisji Europejskiej" - dodał Kowalczyk. Wnioski o pomoc będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. autor: Anna Wysoczańska