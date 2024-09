Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu, które zacznie się jutro, we wtorek 3 września a zakończy tradycyjnie około godziny 14-15 w środę 4 września ogłoszeniem decyzji w sprawie stóp procentowych?

RPP zaskoczy i we wrześniu podwyższy stopy, dlaczego?

Niemal wszyscy ekonomiści oczekują, iż RPP pozostawi we wrześniu stopy procentowe bez zmian. Po lipcowym odmrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ceny towarów i usług konsumpcyjnych mocno poszły w górę. Wskaźnik inflacji w lipcu wyniósł 4,2%, a szybki szacunek inflacji w sierpniu, ogłoszony przez GUS w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca wskazał na kolejny wzrost – do poziomu 4,3%.

Dodatkowo rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Ostatecznie prognozowana w nim średnioroczna inflacja, na której opierają się parametry ekonomiczne to 5%. A jeszcze kilka miesięcy temu gdy przedstawiano założenia do ustawy budżetowej, średnioroczna inflacja projektowana była na 2025 rok na poziomie 4,1%.

Teraz inflacja wyższa niż oczekiwano, co dalej

Różnica 0,9% jest niebagatelna. Poza wszystkim zapowiada jednak, że impulsy inflacyjne będą wyższe od spodziewanych, a w tej sytuacji by utrzymać inflację w większych ryzach pojawi się zapewne opcja podwyższenia stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej w ostatnich latach zaskakiwała już nie raz swoimi decyzjami w sprawie stóp – długo zwlekając z podwyżkami lub obniżając je w nieoczekiwanym tempie. Gdy więc wszyscy we wrześniu spodziewają się pozostawienia stóp procentowych bez zmian, RPP może zaskoczyć podwyższając je o np. 0,25 lub nawet 0,5 pkt proc.

Jakie są przesłanki do wzrostu inflacji? W najbliższym czasie, poza wahaniami cen energii ze wskazaniem ich wzrostu chociażby z powodu sezonowego zwiększenia popytu czynniki są dwa. Pierwszy to nie słabnąca fala wzrostu wynagrodzeń. Dwie podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. na niespotykaną wcześniej skalę sprawiły, że średnia krajowa wciąż rośnie w dwucyfrowym tempie. Ten tren podtrzyma 7-procentowa podwyżka płacy minimalnej w 2025 r.

Drugi to rosnące już teraz ceny żywności – po tradycyjnym sezonowym wyhamowaniu dynamiki w miesiącach wakacyjnych. One dodadzą od września nowy impuls sprawiający, iż inflacja szybko dojdzie do pułapu, a być może nawet go przełamie, 5%.

A stopy procentowe od października 2023 r. pozostają na niezmiennym poziomie.

Bez podwyżki stopy niższe niż wskaźnik inflacji?

Na tym nie koniec, z początkiem 2025 roku inflacja znów przyspieszy i to zapewne mocno.

Wzrosną podatki, przestanie działać osłona w formie bonów energetycznych i zadziała wspomniany już impuls podwyżki płacy minimalnej. Jeśli więc w nowy rok inflacja wejdzie na poziomie powyżej 5% w grudniu, styczniowa może nawet przekroczyć 6%, a tym samy poziom obecnych stóp procentowych.

To zaś oznacza, że teraz nie tylko na dłużej trzeba zapomnieć o obniżce stóp i tańszych kredytach, ale liczyć się z decyzjami RPP o podnoszeniu stóp procentowych i jeszcze droższym niż teraz pożyczanym pieniądzu.