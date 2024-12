Pierwszy długi weekend już w styczniu

Już w styczniu pracownicy, mogą liczyć na długi weekend. 6 stycznia w 2025 roku przypada w poniedziałek, a to oznacza, że pierwszy weekend styczna będzie dłuższy. Następne wolne będzie dopiero w kwietniu, gdzie 21 kwietnia będzie poniedziałek Wielkanocny.

W tym roku majówka rozpoczyna się w czwartek, a 3 maja przypada w sobotę. W związku z tym za ten dzień będzie można wziąć dodatkowe wolne. Biorąc urlop 28 - 30 kwietnia oraz 2 maja, a 5 maja wolne za 3 maja, możemy mieć wolne aż 10 dni, przy wykorzystaniu tylko 4 dni urlopu. Wolne przypadłoby od 26 kwietnia do 5 maja.

W czerwcu przypada w tym roku Boże Ciało (19 czerwca) i urlop wzięty w piątek 20 czerwca, ponownie będzie okazją do wydłużenia sobie weekendu do 4 dni. Kolejny długi weekend to sierpień, gdzie mamy wolne 15 sierpnia w piątek (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny)

Listopad z najmniejszą liczbą dni pracy

W listopadzie są dwa dni ustawowo wolne od pracy. Pierwszy z nich to Wszystkich Świętych (1 listopada), który w 2025 roku przypada w sobotę. A więc pracownik będzie mógł odebrać wolne w inny dzień np. 10 listopada. Dzięki temu wydłuży sobie weekend o 4 dni tj. 8-11.11.2025 r, gdyż Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) wypada we wtorek.

Święta przedłużone

W 2025 roku wigilia Bożego Narodzenia przypada w środę, i najprawdopodobniej będzie dniem wolnym. Kolejne dwa świąteczne dni wypadające w czwartek i piątek. Oznacza to, że będzie aż 5 dni wolnego. Wolny czas świąteczny można wydłużyć, wystarczy wziąć urlop 22 i 23 grudnia. Dzięki temu wolne będzie aż przez 9 dni tj. od 20 do 28 grudnia, czyli 9 dni. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku wykorzystujemy tylko 2 dni urlopu. Tym samym to kolejna okazja do efektywnego wykorzystania urlopu, podobnie jak w maju.

Czas pracy 2025

Liczba dni roboczych w przyszłym roku wyniesie 249 (przy założeniu wolnej Wigilii), a więc daje to 1992 godziny. Najwięcej przypada ich w lipcu oraz październiku – 23 dni pracujące, czyli 184 godziny. Z kolei najmniej w listopadzie, bo tylko 18. Jest to o 5 dni mniej. Oznacza to, że w listopadzie mamy też najwięcej dni wolnych, aż 12.