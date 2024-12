Czy objęcie ukraińskich dzieci obowiązkiem szkolnym okazało się skutecznym sposobem na sprawdzenie tego, czy nasi wschodni sąsiedzi sięgają po 800 plus bez względu na to, czy ich dzieci mieszkają w Polsce?

Duży spadek 800 plus dla Ukraińców

Jak poinformowała wiceszefowa resortu edukacji Joanna Mucha, od początku roku liczba dzieci pobierających zasiłek 800 plus zmniejszyła się o 20 tysięcy. Jak dodała wiceminister, wprowadzenie obowiązku szkolnego i połączenie go z wypłatą 800 plus przyniosło już pierwszą weryfikację pobierania zasiłku.

Z ministerialnych statystyk wynika, że od września do polskiej szkoły dołączyły 33 tys. nowych dzieci ukraińskich, choć jak podkreśla Mucha, podawanie ich dokładnej liczby jest trudne ze względu na dynamiczną sytuację. W 2022 roku ten pułap sięgnął 200 tysięcy, jednak dotyczył wyłącznie dzieci, które przybyły do Polski jako uchodźcy po wybuchu wojny.

Zasady przyznawania Ukraińcom 800 plus po nowemu

Jak to jest dokładnie z tymi nowymi, obowiązującymi Ukraińców zasadami? Od września tego roku obowiązek edukacji w polskich placówkach oświatowych został rozszerzony na wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające na terytorium naszego kraju. Dotyczy to uczęszczania do zerówek, szkół podstawowych i średnich. To warunek, otrzymania pieniędzy z programów 800 plus oraz "Dobry Start" .

Od tej zasady wprowadzono jeden wyjątek. W tym roku szkolnym uczniowie w klasach programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.

Groźba grzywny i utraty zasiłku

W przypadku niezastosowania się do objęcia obowiązkiem szkolnym ukraińskich dzieci mieszkające w Polsce, rodzicom ma grozić postępowanie egzekucyjne i 100 zł grzywny, a od czerwca 2025 roku utrata prawa do korzystania z programu socjalnego 800 plus.