Zrobili w trąbę właścicieli pieców gazowych i olejowych. To skandal, który skończy się sądową wojną?

Ci, którzy kupili piece gazowe i olejowe zostali zrobieni w trąbę. Dlaczego? Bo do końca ubiegłego roku mogli z należnego fiskusowi haraczu urwać pieniądze zainwestowane w kupno, montaż i podłączenie takich kotłów. Teraz okazuje się, że z początkiem 2025 roku takie kotły zniknęły z listy wydatków objętych podatkową ulgą. Czy właściciele gazowych i olejowych pieców ruszą do sądów? Chodzi o to, że w przepisach został popełniony błąd.