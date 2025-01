Czy przepisy które weszły w życie 27 grudnia przyniosą rewolucję w sposobie korzystania z odnawialnych źródeł energii? Nowe regulacje wprowadzają zmiany w systemie rozliczeń prosumentów net-billing, co w założeniu ma zwiększyć opłacalność inwestycji w fotowoltaikę.

Większy depozyt prosumencki i powrót do rozliczeń po cenie miesięcznej

Jak wskazuje resort klimatu i środowiska, najważniejszym założeniem wchodzącej w życie ustawy jest powrót do systemu rozliczeń opartego na średniej miesięcznej cenie energii elektrycznej (RCEm) dla prosumentów, którzy zaczęli wytwarzać energię przed 1 lipca 2024 roku. - Ten mechanizm chroni ich przed niższymi, godzinowymi cenami za energię elektryczną wprowadzaną do sieci – wyjaśnia ministerstwo.

Jednocześnie, w ramach nowych przepisów wprowadzono możliwość przejścia takich prosumentów na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej (RCE), w którym ceny energii elektrycznej są uzależnione od rzeczywistej jej wartości rynkowej w danej godzinie. W opinii resortu środowiska, to rozwiązanie szczególnie opłacalne dla aktywnych prosumentów, których instalacje potrafią dostosować się do aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną na rynku energii. Aby skorzystać z tej formy rozliczeń, trzeba będzie złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

- Wspieramy prosumentów, bo to dzięki nim budujemy w Polsce czyste źródła energii i zwiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Zmiany, które wchodzą w życie dotyczą ponad 400 tysięcy gospodarstw domowych, korzystających z małych instalacji odnawialnych źródeł energii. W tym samym czasie prosumenci mogą ubiegać się o wsparcie z unijnych programów dotacji na domowe magazyny energii, które dodatkowo pomogą w obniżaniu kosztów. Tak uwalniamy moc OZE – mówi minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska.

Co jeszcze się zmienia?

Przewidziano również zwiększenie wartości depozytu prosumenckiego w danym miesiącu kalendarzowym o 23 proc. i jej przyporządkowanie do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Ów depozyt to środki finansowe, które prosument otrzymuje za energię elektryczną wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej. Środki te może wykorzystać na zakup energii elektrycznej od sprzedawcy.

Dodatkowo prosumenci, którzy złożą oświadczenie do sprzedawcy o przejściu z rozliczeń w oparciu o RCEm na RCE, otrzymają do 30 proc. zwrotu nadpłaty za niewykorzystaną wartość energii elektrycznej zapisaną na depozycie, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do dotychczasowego poziomu wynoszącego maksymalnie 20 proc.

Autokonsumpcja energii. Co to jest jak ją zwiększyć?

Jak zaznacza resort klimatu i środowiska, największą opłacalność prosumenci mogą osiągnąć poprzez efektywne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Kluczową rolę odgrywa tutaj autokonsumpcja, czyli wykorzystanie energii wytworzonej przez instalację na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. To rozwiązanie, które znacząco obniża koszty zakupu energii od sprzedawcy, a także zwiększa niezależność energetyczną prosumenta.

Jak zwiększyć autokonsumpcję? Resort przygotował dla prosumentów kilka porad.

Warto rozważyć instalację magazynu energii, który pozwala przechowywać nadwyżki wyprodukowanej energii, zamiast wprowadzać ją do sieci elektroenergetycznej - NFOŚiGW uruchomił programy pozwalające na dofinansowanie inwestycji w magazyn.

Gromadzenie energii w magazynie w godzinach od jedenastej do trzynastej, kiedy rynkowe ceny energii elektrycznej są najniższe. Zmagazynowaną energię można wykorzystać w godzinach wieczornych lub nocnych, gdy mikroinstalacja PV jej nie wytwarza, a zapotrzebowanie na nią w gospodarstwie domowym jest największe.

Alternatywą dla tradycyjnych baterii mogą być zbiorniki na ciepłą wodę użytkową. Nadwyżki energii elektrycznej można wykorzystać do ogrzania wody, która jest przechowywana przez wiele godzin i gotowa do użycia w dowolnym momencie.

Dzięki planowaniu pracy energochłonnych urządzeń, takich jak pralka, zmywarka czy ładowarka samochodu elektrycznego, na godziny największej produkcji energii z instalacji PV.

Inteligentne systemy zarządzania energią mogą automatycznie optymalizować działanie urządzeń, aby maksymalnie wykorzystywać darmową energię.