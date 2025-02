Jak ciepłe bułki rozchodzą się pieniądze na dofinansowanie fotowoltaiki, magazynów energii lub ciepła. Jak poinformowała w rozmowie z PAP Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioskowana o dotacje kwota to już ponad 80 procent zarezerwowanego budżetu, który wynosi 1,25 mld złotych. Pierwotnie, jak podkreślała minister, budżet Mojego Prądu 6.0 opiewał na 400 mln złotych.

Mój Prąd 6.0. Będą dodatkowe pieniądze?

Czy jest nadzieja na to, że rząd do programu jeszcze dosypie kasy? Jak stwierdziła Zawadzka-Stępniak trwają rozmowy z resortem klimatu i środowiska na temat zwiększenia budżetu programu i wydłużenia naboru wniosków o kilka miesięcy. Decyzja może zapaść w ciągu najbliższych tygodni.

O ile może wzrosnąć budżet Mojego Prądu 6.0? Pytana o to prezes NFOŚiGW przekazała, że w dyskusji pojawiają się różne kwoty, ale na wskazanie dokładnych jest jeszcze za wcześnie. - Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy zapadnie ostateczna decyzja zarządu i MKiŚ o wydłużeniu naboru, jak i potencjalnego zwiększenia budżetu o kolejne środki unijne - powiedziała Zawadzka-Stępniak.

Ile można dostać pieniędzy z programu Mój Prąd 6.0?

Maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł. O dotacje mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po pierwszym stycznia 2021 roku. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

Dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 decymetrów sześciennych, prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności dwóch kilowatogodzin– do 16 tys. zł.

Inwestowanie w magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od pierwszego dnia sierpnia 2024 r konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od dwóch do 20 kilowatów. Obowiązkowe jest ponadto złożenie dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci.