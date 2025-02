Spotkanie Tuska z zespołem Rafała Brzoski

"W piątek po raz pierwszy spotkam się z zespołem, który będzie pracował ze strony przedsiębiorców i menedżerów pod kierunkiem pana Rafała Brzoski, który zdecydował się przyjąć moją propozycję" - powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu. Premier poprosił o udział w spotkaniu ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka, a także wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę.

Sfera nauki

Szef rządu przekazał też, że w poniedziałek rozmawiał od kwestiach deregulacji z przedstawicielami środowiska naukowego. "Wczoraj po spotkaniu na giełdzie miałem w KPRM grupę polskich naukowców i oni także mają bardzo interesujący pakiet deregulacyjny" - powiedział. Dodał, że druga część spotkania ma się odbyć w piątek. Premier poprosił o wzięcie udziału w nim ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.

Inicjatywy deregulacyjne

"Prosiłbym wszystkie resorty bez wyjątku o przekazanie mi do szybkiego przeglądu tego, co uważacie za inicjatywy deregulacyjne. Będziemy starali się z tego zrobić strumień działań szybkich i skoordynowanych i - jestem pewny - odważniejszych niż do tej pory" - wskazał Tusk, zwracając się do ministrów.

Premier zaznaczył, że jeśli Polska oczekuje deregulacji od Unii Europejskiej, musi zacząć od uproszczenia własnych przepisów. "W Europie wszyscy na nas patrzą, więc jeśli pokażemy, że jesteśmy gotowi także do rekomendacji co do prawa europejskiego, to polska prezydencja będzie zapamiętana jako historyczna też z tego względu, że nadamy impet deregulacji" - podkreślił.

W poniedziałek podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" premier Donald Tusk zaproponował Brzosce stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne. Szef rządu podkreślił, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. "Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej" - powiedział Tusk.

Brzoska: Rzucono mi rękawicę - podejmuję wyzwanie

"Rzucono mi rękawicę – podejmuję wyzwanie. Premier postawił sprawę jasno: +Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach+. I tak właśnie zrobimy" – poinformował Brzoska na portalu X. Dodał, że cieszy się, że rząd dostrzega potrzebę dialogu z biznesem i ocenił, że jest to "krok w dobrym kierunku". Zaznaczył jednak, że rozwój polskiej gospodarki wymaga "nie tylko rozmów, ale przede wszystkim realnych działań".

Brzoska zapowiedział też, że "zrobi wszystko", aby zjednoczyć środowiska przedsiębiorców oraz wspólnie z politykami wszystkich stron, rządem, urzędnikami i organizacjami społecznymi przygotować konkretne propozycje zmian deregulacyjnych, które zostaną następnie zebrane w otwartym dokumencie i przedstawione politykom. "To oni zdecydują, czy wybierają realne wsparcie dla biznesu, czy pozostają przy pustych deklaracjach. (...) Dość obietnic pod hasłem +deregulacja+. Przyszedł czas na +sprawdzam+" - napisał.(PAP)