Od lat dodatek mieszkaniowy stanowi istotną formę pomocy finansowej dla osób mających trudności z pokryciem kosztów utrzymania mieszkania. Świadczenie to przyznawane jest przez gminy na sześć miesięcy, a wypłata następuje co miesiąc z góry, do 10. dnia miesiąca. Podstawą prawną przyznawania dodatku jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych. W ostatnich latach coraz więcej osób zwraca się o to wsparcie, co pokazuje, jak ważnym elementem polityki społecznej jest ten program.

Reklama

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe, wyższe progi dochodowe, od których uzależnione jest to, czy mamy szansę na dodatek mieszkaniowy. Wysokość progów zmienia się każdego roku i zależy od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według danych GUS, w 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8181,72 zł brutto. Progi dochodowe wynoszą teraz:

Dla gospodarstwa jednoosobowego : 40% przeciętnego wynagrodzenia – 3272,69 zł miesięcznie ,

: 40% przeciętnego wynagrodzenia – , Dla gospodarstw wieloosobowych: 30% przeciętnego wynagrodzenia – 2454,52 zł miesięcznie na osobę.

Na przestrzeni ostatnich lat progi dochodowe ulegały systematycznym podwyższeniom. Dzięki temu coraz więcej rodzin może liczyć na wsparcie w sytuacji, gdy koszty utrzymania mieszkania stają się zbyt wysokie:

2023 rok: 2538,46 zł (jednoosobowe), 1903,85 zł (wieloosobowe),

2538,46 zł (jednoosobowe), 1903,85 zł (wieloosobowe), 2024 rok: 2862,19 zł (jednoosobowe), 2146,64 zł (wieloosobowe),

2862,19 zł (jednoosobowe), 2146,64 zł (wieloosobowe), 2025 rok: 3272,69 zł (jednoosobowe), 2454,52 zł (wieloosobowe).

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od kilku czynników, takich jak dochody gospodarstwa domowego, liczba jego członków oraz wysokość kosztów utrzymania mieszkania. Obecnie średnia kwota dodatku wynosi od 250 do 380 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia progów dochodowych, dodatek może zostać pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Ponadto osoby mieszkające w lokalach pozbawionych centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego mogą otrzymać dodatkowy ryczałt na pokrycie kosztów opału. Wysokość tego świadczenia zależy od charakterystyki lokalu oraz cen energii. Co ważne, dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego, co stanowi dodatkową korzyść dla beneficjentów

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy spełnić trzy podstawowe kryteria:

Tytuł prawny do lokalu: Dodatek przysługuje najemcom, podnajemcom, właścicielom nieruchomości oraz osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na mieszkanie zamienne lub socjalne.

Dodatek przysługuje najemcom, podnajemcom, właścicielom nieruchomości oraz osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na mieszkanie zamienne lub socjalne. Kryterium dochodowe: Dochód na osobę nie może przekraczać 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstw jednoosobowych i 30% dla wieloosobowych.

Dochód na osobę nie może przekraczać 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstw jednoosobowych i 30% dla wieloosobowych. Kryterium powierzchniowe: Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać: 35 m² dla jednej osoby,

40 m² dla dwóch osób,

45 m² dla trzech osób,

55 m² dla czterech osób,

65 m² dla pięciu osób,

70 m² dla sześciu osób (każda kolejna osoba to dodatkowe 5 m²).

W przypadku obecności osoby niepełnosprawnej wymagającej osobnego pokoju normatywna powierzchnia może zostać zwiększona o 15 m². To udogodnienie uwzględnia potrzeby osób o szczególnych wymaganiach lokalowych.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć:

Deklarację o dochodach z ostatnich trzech miesięcy,

Dokumenty potwierdzające koszty utrzymania lokalu (czynsz, media, opłaty eksploatacyjne),

Ostatni rachunek za energię elektryczną,

Zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego.

Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawca może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni. Proces odwoławczy pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy, co zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia.

Aby uniknąć opóźnień lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, warto zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania wniosku:​

Niepełne dane osobowe : Upewnij się, że podajesz pełne imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania.​

: Upewnij się, że podajesz pełne imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania.​ Błędne obliczenie dochodów : Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodu i prawidłowym okresie rozliczeniowym.​

: Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodu i prawidłowym okresie rozliczeniowym.​ Brak wymaganych załączników : Dołącz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dochody oraz koszty utrzymania lokalu.​

: Dołącz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dochody oraz koszty utrzymania lokalu.​ Nieczytelne kopie dokumentów: Upewnij się, że wszystkie kopie są czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałem.​

Warto dokładnie sprawdzić wniosek przed złożeniem oraz dołączeniem kompletu wymaganych dokumentów, aby uniknąć błędów i zapobiec wydłużeniu procesu aplikacji.

Fałszywe dane we wniosku - lepiej tego nie robić

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dodatek mieszkaniowy może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Jeśli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że świadczenie przyznano na podstawie fałszywych informacji, osoba otrzymująca dodatek jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Dodatkowo, składanie fałszywych oświadczeń podlega odpowiedzialności karnej, co może skutkować grzywną lub innymi sankcjami przewidzianymi przez prawo.

Wypłata dodatku mieszkaniowego - terminy

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania opłat za mieszkanie. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy konieczne jest pokrycie kosztów opału, środki mogą zostać przekazane bezpośrednio na konto wnioskodawcy. Świadczenie wypłacane jest z góry, do 10. dnia każdego miesiąca.

Kto najczęściej korzysta z dodatku mieszkaniowego?

Z dodatku mieszkaniowego najczęściej korzystają:

osoby samotne, które często dysponują niższymi dochodami,

rodziny wieloosobowe, zwłaszcza z dziećmi,

seniorzy, którzy mają ograniczone źródła dochodu,

osoby niepełnosprawne, które mogą mieć trudności z uzyskaniem wyższych dochodów,

osoby bezrobotne, poszukujące pracy.

W 2023 roku wypłacono ponad 2,6 miliona dodatków mieszkaniowych, co stanowi wzrost o 159,9 tys. w porównaniu z rokiem 2022. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 879,3 miliona złotych.