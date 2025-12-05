Złagodzenie sankcji USA wobec Łukoila

Jak napisano w komunikacie ministerstwa finansów USA, transakcje z udziałem stacji paliwowych Łukoila poza Rosją są dozwolone „w celu uniknięcia karania” ich klientów i dostawców, pod warunkiem że dochody nie są przekazywane do Rosji.

To złagodzenie ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 r.

Wywieranie presji na Łukoil i Rosnieft przez USA

Pod koniec października, aby wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, Stany Zjednoczone umieściły dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Łukoil i Rosnieft, na liście podmiotów objętych sankcjami.

Ogłoszone wówczas sankcje nie tylko odcinały oba koncerny od amerykańskich technologii, ale też narażały firmy prowadzące interesy z rosyjskimi gigantami na sankcje wtórne.

Jak zauważa AFP, komunikat amerykańskiego ministerstwa finansów został wydany dwa dni po spotkaniu w Moskwie przywódcy Rosji Władimira Putina i wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa. USA podejmują działania mające na celu wynegocjowanie zakończenia wojny w Ukrainie, ale europejscy sojusznicy Kijowa zarzucają administracji Trumpa nadmierne uleganie rosyjskim żądaniom.