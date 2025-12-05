Reklama

Brytyjski szpieg na polskim niebie

RC-135W Rivet Joint to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi szpiegowskich w arsenale NATO. Samolot wystartował z bazy RAF Waddington w Wielkiej Brytanii i udał się w kierunku Bałtyku. Jego lot objął m.in. polską przestrzeń powietrzną, w tym okolice Gdańska, po czym rozpoczął krążenie wokół Obwodu Królewieckiego – strategicznego rosyjskiego terytorium położonego między Polską a Litwą.

Co ciekawe, jego pozycja była dostępna w czasie rzeczywistym dzięki ogólnodostępnym serwisom do śledzenia ruchu lotniczego. Internauci mogli obserwować, jak maszyna zatacza kręgi i prowadzi operację wzdłuż granic Rosji.

Co potrafi ten powietrzny detektyw?

RC-135W to powietrzne centrum nasłuchowe – przechwytuje komunikację, analizuje sygnały radarowe i śledzi emisje elektroniczne. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym, co pozwala dowódcom NATO zrozumieć, co dzieje się „po drugiej stronie”. Maszyna jest obsługiwana przez ponad 20 osób i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, który pozwala „podsłuchiwać” nawet bardzo dobrze zabezpieczone systemy.

W Wielkiej Brytanii samoloty te znane są pod kryptonimem „Airseeker” i stanowią trzon działań rozpoznawczych RAF-u. Obecnie Londyn dysponuje trzema egzemplarzami tego typu, które regularnie wspierają sojuszników w misjach obserwacyjnych.

NATO nie spuszcza oka z Bałtyku

Loty takie jak ten to element szerszej strategii odstraszania i monitorowania rosyjskich działań w regionie. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i rosnącego napięcia między Rosją a Zachodem, państwa NATO coraz częściej wysyłają swoje maszyny rozpoznawcze nad Bałtyk. Każdy taki przelot to nie tylko pokaz siły, ale też jasny sygnał: „Patrzymy i wiemy, co robicie”. Choć tego typu misje zwykle odbywają się z dala od mediów, tym razem publiczna dostępność danych o locie sprawiła, że wielu internautów z Polski i regionu mogło obserwować działania samolotu na żywo.

Techniczny gigant na niebie

Maszyna ma ponad 42 metry długości, rozpiętość skrzydeł sięga 40 metrów, a jej cztery silniki umożliwiają lot z prędkością ponad 900 km/h na wysokości do 15 kilometrów. Jest to jeden z najbardziej imponujących samolotów szpiegowskich w służbie. Obecnie działa w ramach 51. Eskadry RAF, której główną bazą jest Waddington. Wcześniej jego rolę pełnił słynny Nimrod R1, ale po jego wycofaniu Brytyjczycy postawili właśnie na Rivet Jointy, które powstały na bazie amerykańskich tankowców KC-135.