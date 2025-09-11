Czym jest bon energetyczny?

To jednorazowe wsparcie finansowe skierowane do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Świadczenie ma na celu częściowe złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej. W minionych latach skorzystało z niego około 2,4 miliona rodzin w całej Polsce.

Temat bonu energetycznego powraca w 2025 roku. Świadczenie ma trafić do gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Pomysł ten ma związek z planowanym wprowadzeniem unijnego systemu ETS2, potocznie określanego jako „podatek od ogrzewania”.

Dlaczego rząd wprowadza bon energetyczny?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje to rozwiązanie jako reakcję na planowane zmiany w prawie unijnym. Nowy system handlu emisjami CO2 (ETS2) obejmie gospodarstwa domowe i podniesie koszty energii. Choć Polska zabiega o odroczenie wejścia w życie tych przepisów, rząd opracowuje plan wsparcia dla obywateli. Minister Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że bon energetyczny ma być wypłacany również w kolejnych latach.

Dla kogo bon energetyczny? Kryteria przyznania świadczenia

Rządowy projekt jasno określa, kto będzie mógł skorzystać z nowego wsparcia. Pod uwagę będą brane trzy główne kryteria:

Dochód nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie na osobę.

miesięcznie na osobę. Świadczenie kierowane jest do kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia.

Bon przysługuje osobom mieszkającym w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie bon energetyczny?

Średnia kwota bonu energetycznego to 1200 zł rocznie. Wypłata będzie realizowana raz na kwartał, co oznacza około 300 zł co trzy miesiące.

Bon energetyczny – czy będzie w 2025 roku?

Mimo że w mediach pojawiały się spekulacje o możliwym wznowieniu programu już w 2025 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiewa wszelkie wątpliwości - nowego naboru w 2025 roku nie będzie. Ewentualne wypłaty mogą jeszcze pojawić się jedynie w wyjątkowych sytuacjach – np. w gminach, które nie zdążyły rozliczyć wszystkich wniosków z ubiegłego roku.

Od kiedy bon energetyczny?

Start wypłat planowanego bonu energetycznego planowany jest na 2027 rok. Rząd przewiduje, że program będzie obowiązywał przez pięć lat.

Kto wypłaci bon energetyczny?

Za realizację wypłat będzie odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o przyznanie świadczenia. ZUS będzie także prowadził weryfikację dochodów oraz kontrolował prawidłowość wypłat.

Jaki jest cel bonu energetycznego?

Głównym założeniem bonu energetycznego jest ochrona najstarszych i najuboższych gospodarstw domowych przed skutkami rosnących rachunków za energię. Rząd chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której seniorzy nie będą w stanie płacić za prąd czy ogrzewanie i grozić im będzie odłączenie od dostaw.

Czy można złożyć wniosek o bon energetyczny?

Nie. Nabór wniosków został zamknięty po zakończeniu poprzedniej edycji programu i nie został ponownie uruchomiony. Formularze złożone po wyznaczonym terminie nie były rozpatrywane. Nowe wnioski będzie można składać dopiero po oficjalnym starcie programu.

Co zamiast bonu energetycznego 2025?

Zamiast ponownego uruchamiania programu, rząd postawił na inną formę ochrony – utrzymanie mrożenia cen energii elektrycznej. Zgodnie z decyzjami podjętymi jeszcze pod koniec poprzedniego roku, że maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych została ustalona na poziomie 500 zł/MWh, bez tej ochrony cena mogłaby wynieść nawet 623 zł/MWh.