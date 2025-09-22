Czym jest bon energetyczny?

To planowane świadczenie, które jeszcze nie obowiązuje. Ma to bo jednorazowe wsparcie finansowe skierowane do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Świadczenie ma na celu częściowe złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej. Na czym ma polegać bon energetyczny?

Reklama

Wysokość dopłaty ma wynosić do 1200 zł rocznie .

. Wypłaty mają być kwartalne.

Bon energetyczny ma obejmować przede wszystkim seniorów - kobiety od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia oraz gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

oraz gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Finansowanie powiązane jest z unijnym systemem ETS (handel emisjami CO2) – część środków z opłat emisyjnych ma wracać do obywateli.

Start programu przewidywany jest dopiero w kolejnych latach - obecnie mówi się o 2027 roku.

Reklama

Bon ciepłowniczy 2025 – kto może liczyć na dopłaty?

To projekt już wprowadzany – obejmie gospodarstwa korzystające z ciepła systemowego, czyli z miejskich sieci ciepłowniczych.

Kryteria dochodowe:

gospodarstwo jednoosobowe – dochód do ok. 3272,69 zł netto miesięcznie ,

, gospodarstwo wieloosobowe – do ok. 2454,52 zł netto na osobę.

Zasada „złotówka za złotówkę” – nawet po przekroczeniu progu dopłata będzie przysługiwać, ale w niższej kwocie.

Wysokość bonu:

II połowa 2025 – od 500 do 1750 zł,

cały 2026 – od 1000 do 3500 zł.

Wnioski można składać:

za okres 1 lipca do 31 grudnia 2025 między 3 listopada a 15 grudnia 202 5,

5, za rok 2026 – między 1 lipca a 31 sierpnia 2026.

Więcej na temat bonu ciepłowniczego, który zacznie obowiązywać jeszcze w 2025 roku przeczytasz w artykule poniżej.

Jaki jest cel bonu energetycznego i bonu ciepłowniczego 2025?

Głównym założeniem zarówno bonu energetycznego, jak i ciepłowniczego jest ochrona najstarszych i najuboższych gospodarstw domowych przed skutkami rosnących rachunków za energię. Rząd chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której gospodarstwa domowe nie będą w stanie płacić za prąd czy ogrzewanie i grozić im będzie odłączenie od dostaw.

Dlaczego rząd chce wprowadzić bon energetyczny w 2027 roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje to rozwiązanie jako reakcję na planowane zmiany w prawie unijnym. Nowy system handlu emisjami CO2 (ETS2) obejmie gospodarstwa domowe i podniesie koszty energii. Choć Polska zabiega o odroczenie wejścia w życie tych przepisów, rząd opracowuje plan wsparcia dla obywateli. Minister Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że bon energetyczny ma być wypłacany również w kolejnych latach.

Dla kogo ma być bon energetyczny? Kryteria przyznania świadczenia

Rządowy projekt jasno określa, kto będzie mógł skorzystać z nowego wsparcia. Pod uwagę będą brane trzy główne kryteria:

Dochód nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie na osobę.

miesięcznie na osobę. Świadczenie kierowane jest do kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia.

Bon przysługuje osobom mieszkającym w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie bon energetyczny?

Średnia kwota bonu energetycznego to 1200 zł rocznie. Wypłata będzie realizowana raz na kwartał, co oznacza około 300 zł co trzy miesiące.

Od kiedy bon energetyczny?

Start wypłat planowanego bonu energetycznego planowany jest na 2027 rok. Rząd przewiduje, że program będzie obowiązywał przez pięć lat.

Za realizację wypłat będzie odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o przyznanie świadczenia. ZUS będzie także prowadził weryfikację dochodów oraz kontrolował prawidłowość wypłat.

Czy można złożyć wniosek o bon energetyczny o bon ciepłowniczy?

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać dopiero po oficjalnym starcie programu, czyli dopiero w 2027 roku.

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać: