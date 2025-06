Kwota jednorazowego świadczenia przysługującego w razie śmierci i związanej z tym konieczności pochówku była niezmieniana od 2011 r.

Ile wyniesie zasiłek pogrzebowy?

Zmiany w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada wzrost zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł.

Zasiłek będzie podlegał waloryzacji od 1 marca, jeżeli inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Czym jest zasiłek celowy?

Nowe przepisy mówią też o zasadzie rozliczania tzw. zasiłku celowego. Może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego.

Do nietypowych, trudnych do przewidzenia kosztów pogrzebu zaliczono np. sprowadzenie zwłok z zagranicy, których minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6-7 tys. zł, czy dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni.

W regulacji przewidziano, by zasiłek celowy z pomocy społecznej przysługiwał bez kryterium dochodowego i bez ograniczenia wysokości (ani do kwoty wskazanej liczbą bezwzględną, ani do kwoty kryterium dochodowego) oraz przyznawany był z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu kwoty zasiłku przez beneficjenta zasiłku, w całości lub w części, jeżeli te nadzwyczajne koszty pogrzebu znajdą pokrycie w spadku lub w innych świadczeniach z tytułu śmierci (np. świadczeniach z ubezpieczenia gospodarczego).

Według danych MRPiPS w 2026 r. na podwyższenie zasiłku pogrzebowego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.