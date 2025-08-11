Te choroby kwalifikują do otrzymania świadczenia w wysokości 1900 zł miesięcznie z ZUS. Oto lista

Od 1 marca 2025 roku ZUS wypłaca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie. W przypadku częściowej niezdolności do pracy świadczenie wynosi 1409,18 zł brutto. Kwoty te wzrosły w 2024 roku, a kolejna podwyżka miała miejsce 1 marca 2025.

Reklama

Kto może ubiegać się o rentę z ZUS?

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie lub częściowo niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej z powodu problemów zdrowotnych.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowa niezdolność do pracy dotyczy osób, które w znacznym stopniu straciły zdolność do pracy zgodnej z ich kwalifikacjami.

Dodatkowo, jeśli naruszenie sprawności organizmu wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Warunki przyznania renty z ZUS

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, należy spełnić następujące warunki:

Orzeczenie o niezdolności do pracy: Zostać uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnego do pracy zarobkowej z powodu problemów zdrowotnych, bez rokowań na odzyskanie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Okres składkowy i nieskładkowy: Posiadać wymagany okres składek i okresów nieskładkowych, odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Czas powstania niezdolności: Niezdolność do pracy musiała powstać w ściśle określonych okresach (np. w czasie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłków) lub maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Wyjątkiem od ostatniego warunku są osoby całkowicie niezdolne do pracy, które spełniają warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, a dodatkowo legitymują się co najmniej 20-letnim (kobiety) lub 25-letnim (mężczyźni) okresem składkowym i nieskładkowym.

Czas trwania niezdolności i typy rent

Niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat. Jeśli jednak wiedza medyczna wskazuje, że nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy w tym czasie, orzeczenie może być wydane na dłuższy okres. Istnieją dwa rodzaje rent:

Renta stała : Przyznawana, gdy niezdolność do pracy jest uznana za trwałą.

: Przyznawana, gdy niezdolność do pracy jest uznana za trwałą. Renta okresowa: Przyznawana, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje na okres wskazany w decyzji ZUS, po którym można złożyć wniosek o jej przedłużenie. Decyzja o przedłużeniu zależy od wyniku ustaleń lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.

Renta szkoleniowa z ZUS

Osoba spełniająca warunki do przyznania renty i posiadająca orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego (z powodu niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie) może otrzymać rentę szkoleniową. ZUS kieruje taką osobę do powiatowego urzędu pracy w celu odbycia szkoleń. Renta szkoleniowa jest przyznawana na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy na wniosek starosty. Okres ten może również zostać skrócony na wniosek starosty. Wysokość renty szkoleniowej to 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Choroby uprawniające do renty z ZUS

ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy na podstawie orzeczenia lekarza, który ocenia wpływ schorzenia na zdolność do zarobkowania. Na liście chorób, które najczęściej są podstawą do przyznania renty, znajdują się m.in.:

Choroby układu krążenia, nerwowego, oddechowego, oka.

Zaburzenia psychiczne i zachowania (np. schizofrenia, depresja).

Nowotwory złośliwe.

Choroby skóry.

Przewlekłe choroby układu ruchu, układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej.

Choroby zakaźne i pasożytnicze.

Choroba alkoholowa a renta z ZUS

Choroba alkoholowa może również uprawniać do renty z ZUS, ale tylko w szczególnych przypadkach. Renta taka może być przyznana, jeśli:

Lekarz orzecznik uzna, że uzależnienie od alkoholu i jego skutki (np. marskość wątroby, encefalopatia, uszkodzenie układu nerwowego) uniemożliwiają podjęcie pracy.

Osoba spełnia warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego.

Nie jest to świadczenie dla każdego uzależnionego, a jedynie dla tych, u których choroba spowodowała trwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy.