Dodatkowe świadczenie z ZUS. Nawet 4133,60 zł miesięcznie. O jakie świadczenie chodzi?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które mają ustalony poziom potrzeby wsparcia w skali punktowej od co najmniej 70 punktów (w zależności od progu możliwe jest uzyskanie świadczenia na różnych warunkach). Prawo do świadczenia wspierającego przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które uzyskały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Decyzję tę wydaje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego

Od 1 marca 2025 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1878,91 zł, co wpływa na wysokość świadczenia wspierającego. Kwota świadczenia waha się więc od 751,56 zł do 4133,60 zł i jest uzależniona od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia wyrażana jest jako procent renty socjalnej:

95-100 punktów – 220 proc. renty socjalnej,

90-94 punkty – 180 proc. renty socjalnej,

85-89 punktów – 120 proc. renty socjalnej,

80-84 punkty – 80 proc. renty socjalnej,

75-79 punktów – 60 proc. renty socjalnej,

70-74 punkty – 40 proc. renty socjalnej.

Przykładowo, przy poziomie 78-79 punktów świadczenie wynosi 60 proc. renty socjalnej, czyli 1126 zł miesięcznie (od 1 marca 2025 roku). Natomiast przy 85-86 punktach jest to 120 proc. renty socjalnej, co daje 2253,60 zł miesięcznie. Świadczenie jest przyznawane niezależne od dochodu osoby, a wniosek można składać online. Program jest sukcesywnie rozszerzany – od 2026 roku prawo do świadczenia uzyskają także osoby z poziomem potrzeby wsparcia 70–77 punktów.

Harmonogram wprowadzania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapowo:

Od 1 stycznia 2024 roku – dla osób z potrzebą wsparcia na poziomie 87–100 punktów. Od 1 stycznia 2025 roku – dla osób z potrzebą wsparcia na poziomie 78–86 punktów. Od 1 stycznia 2026 roku – dla osób z potrzebą wsparcia na poziomie 70–77 punktów.

Jak złożyć wniosek i kiedy następuje wypłata świadczenia wspierającego?

Wnioski o świadczenie wspierające przyjmuje i rozpatruje ZUS. Należy je składać wyłącznie elektronicznie za pomocą: platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej. Wypłaty świadczenia wspierającego realizowane są przez ZUS w stałych terminach: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia każdego miesiąca.