Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,22 USD, niżej o 0,05 proc.

Reklama

Brent na ICE na X jest wyceniana po 67,20 USD za baryłkę, w dół o 0,03 proc.

Polityka USA wobec Indii

USA, dążące do ukarania Indii za zakupy rosyjskiej ropy, zapowiadały wcześniej wzrost ceł na amerykański import z tego kraju.

Podwyżki ceł - z 25 do 50 proc. - na niektóre towary indyjskie weszły w życie środę. To najwyższa stawka nałożona przez USA na jakikolwiek kraj w Azji

Indie a rosyjska ropa

Analitycy przypominają, że Indie wyraźnie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy po agresji Rosji na Ukrainę.

Przed 2022 r. Indie importowały minimalne ilości rosyjskiego surowca, a obecnie stanowi on 37 proc. eksportu rosyjskiej ropy.

Jednak - jak wskazała agencja Bloomberg - indyjskie rafinerie planują ograniczyć w nadchodzących tygodniach zakupy rosyjskiej ropy.

Prognozy i analizy rynkowe

Oczekuje się, że indyjskie firmy przetwórcze - państwowe i prywatne - zakupią od 1,4 do 1,6 mln baryłek ropy dziennie z Rosji w dostawach na październik i kolejne miesiące, podczas gdy w I połowie 2025 r. zakupy te wynosiły średnio 1,8 mln baryłek dziennie.

"Na razie rząd Indii nie wydał żadnego zarządzenia o wstrzymaniu zakupów rosyjskiej ropy naftowej i nie ma sensu, aby indyjskie rafinerie indywidualnie decydowały się na ograniczenie takich zakupów" - ocenia Vandana Hari z firmy consultingowej Vanda Insights.

Działania USA wobec Indii - w sprawie ropy naftowej z Rosji - są częścią szerszych starań Amerykanów mających na celu wynegocjowanie zakończenia wojny w Ukrainie.

We wtorek prezydent USA Donald Trump ostrzegł przed "wojną gospodarczą", jeśli nie uda mu się skłonić przywódców Rosji i Ukrainy do zakończenia konfliktu zbrojnego, mówiąc, że ma na myśli "bardzo poważne" konsekwencje, jeśli walki będą kontynuowane.