Dofinansowanie na rower elektryczny 2025. Od kiedy? Dla kogo? Jak i do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie do roweru elektrycznego?

Od 2025 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje uruchomienie nowego programu dofinansowań do zakupu rowerów elektrycznych, pod nazwą "Mój rower elektryczny".

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu "Mój rower elektryczny"?

W projekcie programu, który skierowano do konsultacji, założono, że o dofinansowanie mogłyby ubiegać się osoby fizyczne. Głównym celem jest wsparcie osób fizycznych w zakupie ekologicznego środka transportu, dlatego program skierowany jest przede wszystkim do nich. Co istotne, dofinansowanie będzie udzielane w formie refundacji, co oznacza, że najpierw trzeba kupić rower, a dopiero później złożyć wniosek o zwrot części kosztów.

Nowy program "Mój rower elektryczny"- kiedy start?

Program dofinansowania rowerów elektrycznych, planowany przez NFOŚiGW, ma ruszyć w najbliższym czasie. Choć pierwotnie termin był wyznaczony na początek 2025 roku, najnowsze zapowiedzi wskazują na III kwartał 2025 roku. Program ma działać w trybie ciągłym do 30 maja 2029 roku lub do momentu wyczerpania dostępnych środków.

Ile wynosi dofinansowanie do rowerów elektrycznych?

Program oferuje dwie wysokości dofinansowania, w zależności od typu roweru:

Standardowy rower elektryczny: do 2500 zł, jednak nie więcej niż 50 proc. jego wartości.

Rower elektryczny typu cargo lub wózek rowerowy: do 4500 zł, również nie więcej niż 50 proc. kosztów.

Zgodnie z tym projektem, program nie przewidywał możliwości uzyskania dopłaty do pojazdów sfinansowanych w drodze leasingu. Warto zaznaczyć, że w planach był również wariant z wyższymi kwotami (do 5000 zł i 9000 zł), ale na ten moment bardziej prawdopodobna jest wersja z niższymi progami. Dofinansowanie będzie jednorazowe, a jeden wnioskodawca może otrzymać je tylko na jeden pojazd.

Pierwotnie zakładano, że program dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych zostanie sfinansowany ze środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego, jednak na to rozwiązanie nie wyraził zgody Europejski Bank Inwestycyjny. Zarządzaniem i wypłatą dopłat zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jakie wymagania musi spełniać rower?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, rower musi spełniać kilka warunków:

Musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu.

Musi być zgodny z europejskimi normami technicznymi dla rowerów elektrycznych, co oznacza, że jego moc silnika nie może przekraczać 250 W, a wspomaganie elektryczne musi wyłączać się po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Akumulator musi być typu litowo-jonowego lub podobnego, o pojemności minimum 10 Ah.

Rower musi być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.

Co bardzo ważne, program obejmie również zakupy dokonane przed jego oficjalnym startem, pod warunkiem, że zostały zrealizowane po 4 lipca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na rower elektryczny?

Kup rower: Najpierw należy zakupić rower spełniający wszystkie kryteria programu. Pamiętaj, aby odebrać imienną fakturę lub paragon oraz potwierdzenie zapłaty. Poczekaj na uruchomienie programu: Gdy program zostanie oficjalnie otwarty, będziesz mógł złożyć wniosek o dofinansowanie. Złóż wniosek online: Najprawdopodobniej wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami, będzie można złożyć online za pośrednictwem strony NFOŚiGW. Odbierz refundację: Po pozytywnej weryfikacji, fundusze zostaną przelane na Twoje konto bankowe

Program "Mój rower elektryczny" - podsumowanie najważniejszych informacji

W 2025 roku w Polsce działa program dofinansowania do rowerów elektrycznych pod nazwą "Mój rower elektryczny 2025", organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program oferuje częściowy zwrot kosztów zakupu nowego roweru elektrycznego na poziomie do 50 proc. ceny, z ograniczeniami kwotowymi: do 2500 zł dla standardowego roweru elektrycznego oraz do 4500 zł dla roweru elektrycznego typu cargo (wózka rowerowego) lub roweru cargo.

Oznacza to, że kupując rower elektryczny za np. 6000 zł, można otrzymać dofinansowanie do 2500 zł (maksymalny limit dla standardowego e-bike’a). Przy rowerze cargo o wartości 9000 zł dopłata może wynieść maksymalnie 4500 zł. W programie obowiązuje zasada zakupu nowego pojazdu, używane lub przerabiane rowery nie są kwalifikowane do dofinansowania. Program ma na celu zachęcenie do korzystania z ekologicznego transportu i obniżenie kosztów codziennych dojazdów. Wnioski składa się po zakupie roweru, który trzeba sfinansować z własnych środków, a następnie otrzymuje się zwrot na konto bankowe.