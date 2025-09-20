Decyzja agencji Moody's ws. perspektywy ratingowej Polski

Agencja Moody’s w piątek wieczorem zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną. Jednocześnie utrzymała długoterminowe ratingi Polski na poziomie A2.

Według głównego ekonomisty ING Banku Śląskiego Rafała Beneckiego, ocena Moody’s świadczy o tym, że Agencja „wyjątkowo tolerancyjnie” przyjmuje fakt, iż kolejne prognozy fiskalne są coraz gorsze - rośnie deficyt i dług publiczny. - To powoduje obniżkę perspektywy, ale - jak widzimy - niekoniecznie musi prowadzić od obniżki ratingu - wskazał.

Benecki zaznaczył jednak, że obniżenie oceny ratingowej Polski może nastąpić w kolejnych latach, jeśli politykom nie uda się zapanować nad wydatkami. Zwrócił uwagę, że zbliżająca się kampania wyborcza związana z wyborami do parlamentu w 2027 r. nie będzie służyć polityce oszczędności, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia ratingu.

Agencja wysłała mocny sygnał do polityków

- Myślę, że Agencja wysłała mocny sygnał do polityków, że brak współpracy między rządem i prezydentem nie służy ani gospodarce, ani państwu - powiedział. Ocenił, że zmiana perspektywy ratingowej Polski ze stabilnej na negatywną to „żółta kartka dla polityków” i sygnał, że „czas socjalnej bonanzy się skończył”.

Ekonomista zauważył, że na ocenę Moody’s nie wypłynęła znacząco sytuacja geopolityczna. - Wygląda na to, że dopiero duże ataki mogą wpłynąć na obniżenie naszej wiarygodności kredytowej lub ryzyka inwestycyjnego - uznał ekonomista.

Rating Polski utrzymany

Według Beneckiego, na podtrzymanie przez Agencję długoterminowego ratingu Polski na poziomie A2 wpływ ma wysoka siła gospodarcza kraju przejawiająca się m.in. we wzroście realnego PKB o prawie 3 proc. - Cały czas rośniemy szybciej niż nasi sąsiedzi, zwłaszcza w porównaniu z Węgrami czy Rumunią - zauważył.

Ekonomista dodał jednak, że do utrzymania tego wzrostu, poza inwestycjami w sektor publiczny finansowanymi ze środków krajowych i unijnych, niezbędne jest zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw. - Dzisiejsza patriotyczna polityka gospodarcza powinna opierać się nie tyle na socjalu, ile na wsparciu przedsiębiorstw, które muszą się rozwijać, by gospodarka polska mogła dalej szybko rosnąć i finansować wydatki zbrojeniowe.

Komentarz resortu finansów

Ministerstwo Finansów komentując rating Moody’s zwróciło uwagę, że Agencja swoją decyzje uzasadniła wysoką siłą gospodarczą kraju. Dodano, że „profil kredytowy Polski korzysta z wciąż umiarkowanego obciążenia długiem publicznym w połączeniu z solidnymi wskaźnikami zdolności kredytowej”.

Według resortu decyzja o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Ministerstwo dodało też, że Moody’s prognozuje znacznie większe deficyty budżetowe sektora instytucji rządowych i samorządów przy jednoczesnym opóźnieniu stopniowej konsolidacji fiskalnej, która rozpocznie się w 2026 r. Według MF, „ryzyko wynika przede wszystkim z impasu między rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i w dalszej perspektywie”.

Czym rating kredytowy?

Rating to ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody’s i S&P. Obecny rating Polski wg S&P to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

W pierwszym tygodniu września agencja ratingowa Fitch potwierdziła dotychczasowy rating Polski, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną. Ocena jest na poziomie A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Pogorszenie perspektywy miało wynikać m.in. ze zwiększonego deficytu budżetu państwa w latach 2024-2025.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s. Oceny kredytowe Polski Fitch i S&P są o jeden poziom niższe niż Moody’s.