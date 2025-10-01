Utrata i odzyskanie prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Osoby objęte dotąd obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) z reguły tracą prawo do bezpłatnych świadczeń po upływie 30 dni od momentu ustania tego obowiązku. Do typowych sytuacji, które prowadzą do utraty uprawnień, zalicza się m.in. rozwiązanie umowy o pracę, zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej lub rozpoczęcie urlopu bezpłatnego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które planują przerwę w pracy, ponieważ w tym czasie tracą możliwość darmowego leczenia.

Sposoby zachowania ciągłości ubezpieczenia

Aby móc nadal korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, konieczne jest podjęcie działań, takich jak zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ lub uzyskanie zgłoszenia jako członek rodziny przez inną ubezpieczoną osobę. Istnieją jednak wyjątki od reguły 30 dni, w których prawo do świadczeń jest zachowane na dłużej. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową lub zostali skreśleni z listy, utrzymują prawo do świadczeń przez 6 miesięcy. Studenci i doktoranci, którzy ukończyli naukę lub zostali skreśleni z listy, mogą korzystać z darmowej opieki zdrowotnej przez 4 miesiące. Z kolei osoby, którym zawieszono prawo do renty socjalnej (w określonych przypadkach), zachowują uprawnienia na 90 dni od ustania ubezpieczenia.

Weryfikacja uprawnień i procedura dobrowolnego ubezpieczenia

Swoje uprawnienia do świadczeń można sprawdzić za pomocą systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), z którego korzysta także personel medyczny. Aby odzyskać prawo do bezpłatnego leczenia poprzez dobrowolne ubezpieczenie, należy: