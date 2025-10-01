Seniorzy mają powód do radości! Zapowiedziana podwyżka to minimum 140 zł więcej co miesiąc

Obserwowany w Polsce wzrost płacy minimalnej ma bezpośredni i pozytywny wpływ na sytuację finansową dużej grupy obywateli, w tym w szczególności pracujących seniorów. Liczba osób w wieku emerytalnym, które pozostają aktywne zawodowo, systematycznie rośnie – przeciętnie co siódmy polski senior pracuje.

Kto skorzysta na podwyżkach?

Z danych ZUS wynika, że na podwyżkach skorzysta ponad 850 tysięcy emerytów. Na przykład, choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje 6,3 miliona emerytów, ponad 860 tysięcy z nich posiada dodatkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład z tytułu umowy o pracę. W czerwcu ZUS podał, że niemal 541 tysięcy osób z tej grupy objętych było również ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Ten trend jest silny: w ciągu pięciu lat, od 2018 do 2023 roku, liczba pracujących emerytów wzrosła o 14 proc., z 747 tysięcy do 854 tysięcy osób. W skali całego kraju na 1000 emerytów przypada 136 osób zatrudnionych. Wśród pracujących po przejściu na emeryturę dominują kobiety (57,8 proc.), a ich średni wiek pracy to 67 lat i 3 miesiące. Jedną z kluczowych motywacji do podejmowania lub kontynuowania pracy jest właśnie dynamicznie rosnąca płaca minimalna.

Wzrost płacy minimalnej od 2026 roku - o ile?

Wzrosty te są znaczące. W 2025 roku płaca minimalna wzrosła z 4300 zł brutto (czyli 3262 zł netto) do 4666 zł brutto (3510 zł netto). Znamy już także kwotę obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku, która bez wątpienia ucieszy rosnącą grupę pracujących seniorów. Nowa stawka ustalona przez rząd wyniesie 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty z roku poprzedniego.

Analizując ostatnią dekadę, można zauważyć, że dynamika wzrostu płacy minimalnej znacząco przyspieszyła w ostatnich latach. O ile wcześniej podwyżki wynosiły rocznie 70-100 zł, o tyle obecnie sięgają kilkuset złotych. Przykładowo, po kwocie 1680 zł brutto w 2014 roku i 2250 zł brutto w 2019 roku, płaca minimalna osiągnęła 3010 zł brutto w 2022 roku, a w 2024 wynosiła już dwukrotnie więcej – 4242 zł i 4300 zł brutto, aby ostatecznie dojść do zapowiedzianych 4806 zł brutto w 2026 roku.