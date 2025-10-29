Dłuższy urlop od 2026 roku. Tysiące Polaków skorzysta na zmianach w Kodeksie pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy, do której Senat wniósł poprawki techniczno-doprecyzowujące, wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie ustalania stażu pracy.

Nowe okresy wliczane do stażu pracy

Dotychczas do stażu pracy, kluczowego np. dla wymiaru urlopu wypoczynkowego, zaliczano wyłącznie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog wliczanych okresów. Do stażu pracy będą zaliczane także:

Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem).

Okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub pracy jako osoba współpracująca (np. przy działalności).

Okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów-zleceń, umów o świadczenie usług oraz umów agencyjnych.

Okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą, jeśli nie była to praca w ramach stosunku pracy (zatrudnienie).

Wpływ na wymiar urlopu i wymagane dokumenty

Główną konsekwencją wliczenia nowych okresów jest możliwość uzyskania dłuższego urlopu wypoczynkowego (26 dni zamiast 20) przez osoby, które osiągną 10-letni staż pracy dzięki zaliczeniu tych okresów. Obecne prawo przewiduje, że pracownik ma prawo do:

20 dni urlopu, jeśli jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat.

26 dni urlopu, jeśli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Przykład: Pracownik posiadający 7 lat stażu na umowie o pracę, który udokumentuje dodatkowo 4 lata pracy na umowie-zleceniu, osiągnie łącznie 11 lat stażu. Dzięki temu zyska prawo do 26 dni urlopu zamiast dotychczasowych 20 dni.

Zasady dokumentowania

Ministerstwo pracy wskazało, że:

Okresy podlegające zgłoszeniu do ZUS (np. działalność gospodarcza, zlecenia) będą potwierdzane zaświadczeniami, wydawanymi przez ZUS.

Inne okresy (jak praca zarobkowa za granicą inna niż zatrudnienie, czy okresy niepodlegające zgłoszeniu do ZUS) będą potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych, czyli na podstawie odpowiednich dokumentów przedstawionych pracodawcy.

Nowe regulacje obejmą także okresy sprzed wejścia w życie ustawy, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Pracownicy będą mieli 24 miesiące od daty wejścia ustawy w życie, by przedstawić te dokumenty swojemu obecnemu pracodawcy.

Daty wejścia w życie ustawy

Wejście w życie nowelizacji jest podzielone na dwa etapy, w zależności od sektora: