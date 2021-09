Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej. I to będzie miało dwie konsekwencje: Po pierwsze, ci co zarabiają mniej to, gdy dostaną więcej pieniędzy, to nie będą ich chować czy oszczędzać. Oni ich potrzebują na zakup codziennych towarów. To też nakręci gospodarkę. Po drugie, wyciągnie to ludzi z szarej strefy. Oni mała zarabiają i każdy koszt podatkowy jest dla nich bodźcem żeby nie pracować lub robić to w szarej strefie - tłumaczy Kościński.

Reklama

W rozmowie jeszcze m.in. o: