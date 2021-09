- Przedmiotem prac parlamentarnych są przede wszystkim rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej. Generalny kierunek oczywiście się nie zmieni, natomiast zależy nam, żeby dostosowywać te regulacje do potrzeb przedsiębiorców, więc mogą pojawić się dodatkowe ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej – mówi Jan Sarnowski.

Reklama

- Cały czas spotykamy się z przedsiębiorcami, rozmawiamy, jesteśmy również otwarci na poprawki, które mogły pojawić w toku dalszych prac parlamentarnych, więc rzeczywiście w czasie najbliższego tygodnia, bo drugie czytanie zaplanowane jest na ostatni tydzień września, mogą jeszcze pojawić się pewne zmiany, ale nic jeszcze nie jest przesądzone – dodaje wiceminister finansów.

- Zależy nam na tym, żeby drugie i trzecie czytanie zostało zrealizowane w trakcie posiedzenia Sejmu w ostatnim tygodniu września tak, żeby Senat miał cały miesiąc na analizę tych przepisów i żeby dać odpowiednio długi termin panu prezydentowi – mówi.

Na pytanie, jakie są oczekiwania co do losów Polskiego Ładu w Senacie wiceminister odpowiada: - Przyjęcie propozycji wynikających z podatkowego pakietu Polskiego Ładu wcale nie było jednoznacznie negatywne. Żaden z posłów opozycji, którzy wypowiadali się na ten temat w trakcie pierwszego czytania nie skrytykował kwestii podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu podatkowego do 120 tys. zł – mówi. - Może się pojawić bardzo wiele poprawek znoszących zmiany dotyczące np. składki zdrowotne, natomiast to jest projekt, który praktycznie na 100 proc. po zmianach w Senacie wróci z powrotem do Sejmu.

Więcej w materiale wideo: