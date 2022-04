W Warszawie i Krakowie jest w tej chwili najwięcej uchodźców - dodaje Renata Bem.

Wspieramy samorządy, bo są one w tej chwili podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w pomoc. Dla nas to naturalny partner. Oprócz finansowania zapewniamy także wsparcie merytoryczne, eksperckie. Mamy wiele lat doświadczenia w tego typu sytuacjach, w budowaniu i wspieraniu systemu edukacji i opieki zdrowotnej. Jesteśmy w stanie przekazać know-how, jak te systemy wzmacniać, tak by były w stanie przyjąć dodatkowych uczestników tych systemów - powiedziała zastępca dyrektora generalnego UNICEF Polska.