Janusz Cieszyński przybliżył, czym jest mObywatel. - mObywatel to jest aplikacja, która będzie cyfrową bramą do państwa dla każdego obywatela.

-Jeżeli ktoś chce zrozumieć, z czego się bierze moc tej aplikacji, to z tego, że to jest miejsce, w którym możemy tak naprawdę zmieścić wszystkie sprawy urzędowe – powiedział na Impact’23 „Dziennikowi Gazecie Prawnej” minister cyfryzacji. Dodał też, że „dużo jeszcze przed nami”. Zaznaczył znaczenie cyfryzacji dla Polski w Unii Europejskiej. - Dzięki temu, że wkrótce Polska stanie się największym krajem UE, który ma w pełni cyfrowy dokument tożsamości, to będzie duży krok w stronę jeszcze bardziej cyfrowej rzeczywistości – ocenił Janusz Cieszyński.

Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy.