Wielkie zakupy Starlinków za polskie pieniądze!

W czwartek 9 stycznia 2025 r. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podjął delegację z Ukrainy z wicepremierem i ministrem jedności narodowej Ołeksijem Czernyszowem na czele. Jak wynika z oficjalnego komunikatu wydanego po spotkaniu przez Ministerstwo Cyfryzacji, stronie ukraińskiej zostanie okazana hojna pomoc. Jak dowiadujemy się z komunikatu, już pod koniec stycznia do naszych wschodnich sąsiadów trafi aż 2600 terminali Starlink! A to dopiero początek - w sumie Polska kupi ich aż 5000. Za wszystko zapłacił polski podatnik, czyli jak napisano w komunikacie „zakup został w całości sfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji”.

To nie koniec wydatków! Polska szykuje się do podpisania umowy, w ramach której będzie nadal płacić abonament za ukraińskie terminale systemu satelitarnej łączności Starlink aż do września 2025 roku. Kwota? Zawrotne 113 milionów złotych!

Cyberbezpieczeństwo i tajemnicze rozmowy o 5G

Wicepremierzy rozmawiali też o cyberbezpieczeństwie i integracji Ukrainy z UE. Gawkowski zadeklarował pełne wsparcie dla ukraińskich starań o członkostwo. Czy to oznacza dla Polski kolejne wydatki? Czas pokaże!

Ostatnim tematem podjętym podczas spotkania polskiej i ukraińskiej delegacji były koordynacja transgraniczna dla pasma 700 MHz oraz dotychczasowe porozumienie, do jakiego udało się dojść obu stronom w tym obszarze. Pasmo 700 MHz (określane także jako częstotliwość 5G) jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki i korzyści społecznych z cyfrowych usług. Przede wszystkim umożliwia pokrycie znacznych obszarów, w tym takich, na których obecnie zasięg jest słaby lub w ogóle go brak, a także może stanowić podstawę do rozwoju nowoczesnych usług bezprzewodowej transmisji danych.

Źródło:

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji z 9 stycznia 2025 r. "Integracja Ukrainy z UE, cyberbezpieczeństwo, a także łączność satelitarna i wykorzystanie terminali Starlink wśród tematów spotkania wicepremierów Polski i Ukrainy" opubl. www.gov.pl/web/cyfryzacja