Rola cieczy spożywczych w kosztach produkcji żywności

Przemysł spożywczy opiera się na ciągłym przepływie cieczy, zarówno w procesach technologicznych, jak i okołotechnologicznych. W mleczarniach, browarach czy zakładach produkujących napoje media towarzyszą każdemu etapowi produkcji – od przygotowania surowców, przez fermentację i rozlew, aż po mycie oraz dezynfekcję instalacji. Straty zasobów rzadko wynikają z pojedynczych awarii. Znacznie częściej są efektem nieoptymalnych parametrów, nadmiernych lub zbyt długo trwających cykli płukania, braku kontroli poziomu w zbiornikach czy niedokładnego dozowania.

Płynne media są trudne do kontrolowania, ponieważ ich przepływ odbywa się w zamkniętych instalacjach. Bez stabilnych danych procesowych nie sposób jednoznacznie określić, czy zużycie zasobów jest technologicznie uzasadnione, czy wynika z nieefektywności. Właśnie dlatego w produkcji żywności ogromne znaczenie ma precyzyjna metrologia przepływu, która pozwala zamienić strumień cieczy w mierzalny, porównywalny i kontrolowany parametr procesu.

Czujniki do branży spożywczej jako fundament nadzoru mediów w fabryce

Odpowiedzią na wyzwania związane z kontrolą płynnych mediów w fabrykach jest metrologia przepływu uzupełniona o pomiary ciśnienia, poziomu i przewodności cieczy. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie kompletnego systemu nadzoru, który zapewnia spójny i wiarygodny obraz procesów.

W takim systemie poszczególne czujniki pełnią jasno określone funkcje.

Czujnik ciśnienia do zastosowań higienicznych umożliwia pomiar ciśnienia w zbiornikach i rurach. Higieniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową wspiera także monitorowanie poziomu spienionych mediów w przemyśle spożywczym.

Czujnik poziomu do branży spożywczej przeznaczony do wykrywania poziomu granicznego pozwala na kontrolę poziomu w zbiornikach. Punktowy pomiar poziomu zapobiega przepełnieniom i pracy na sucho. Higieniczna konstrukcja eliminuje powstawanie osadów na powierzchni czujnika mogących wpływać na wynik pomiaru.

Czujnik przewodności do branży spożywczej – indukcyjny (z cewkami), kondukcyjny (z elektrodami) lub rezystancyjny – zapewnia pomiar przewodności płynów, w tym również cieczy o niskiej przewodności oraz mediów agresywnych.

Przepływomierz spożywczy SM Foodmag odpowiada za monitorowanie przepływu mediów. Higieniczny przepływomierz do cieczy spożywczych jest pozbawiony elementów ruchomych i cechuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych oraz intensywne procesy mycia w standardach CIP/SIP.

Układ pomiarowy oparty na połączeniu czujników ciśnienia, poziomu, przewodności i przepływu do branży spożywczej pozwala traktować nadzór mediów jako jeden, spójny proces, a nie zbiór niezależnych pomiarów.

Stabilne i odporne czujniki do przemysłu spożywczego

Czujniki do przemysłu spożywczego dostarczane przez ifm charakteryzują się niezawodną stabilnością pomiarów oraz wysoką odpornością zarówno na obciążenia występujące w instalacjach technologicznych, takie jak zmienne natężenie przepływu, podwyższone ciśnienie czy częste zmiany parametrów pracy. Konstrukcja czujników zapewnia odporność mechaniczną na oddziaływanie przepływającej cieczy, a jednocześnie gwarantuje powtarzalność wskazań nawet przy intensywnej eksploatacji.

Równie istotna jest odporność materiałowa czujników – urządzenia mogą pracować zarówno z cieczami neutralnymi, takimi jak woda, jak i z mediami procesowymi występującymi w fermentacji, produkcji nabiału czy napojów alkoholowych. Czujniki zachowują stabilność także w obecności agresywnych środków chemicznych stosowanych w procesach CIP i SIP. Ponadto urządzenia charakteryzują się wysoką odpornością na mycie i pianowanie z zewnątrz.

Odporność i trwałość konstrukcji gwarantuje precyzję i wiarygodność pomiarów, dzięki czemu zakład produkcyjny dysponuje rzetelnymi danymi o rzeczywistym zużyciu mediów i może je świadomie kontrolować.

Kompletny system pomiarów a redukcja strat płynnych mediów w przemyśle spożywczym

Stworzenie kompletnego systemu nadzoru mediów w oparciu o stabilne i sprawdzone czujniki pozwala kompleksowo zarządzać „płynną walutą” w fabryce. Precyzyjna metrologia przepływu wsparta pomiarem ciśnienia, poziomu i przewodności, umożliwia utrzymanie higieny produkcji, wspiera kontrolę jakości w przemyśle oraz wpływa na optymalizację linii produkcyjnej zgodnie z zasadami lean management. W efekcie zakład zyskuje pełną przejrzystość procesów i rzeczywistą kontrolę nad wykorzystaniem płynnych mediów.