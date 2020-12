Koniec tego roku zasługuje na bardzo mocne książkowe uderzenie. „Wiek kapitalizmu inwigilacji” Shoshany Zuboff ze Szkoły Biznesu Uniwersytetu Harvarda to rzecz z ogromnymi szansami na to, by stać się klasykiem literatury ekonomicznej.

Nie jest to pierwsza publikacja krytykująca gigantów branży big tech. Jednak w przeciwieństwie do prac interwencyjnych, pokazujących, w jaki sposób Google czy Facebook przejmują (a właściwie już przejęli) kontrolę nad światem, od Zuboff dostajemy coś więcej. To ambitna próba usystematyzowania tego, jak potęga big tech przekłada się na fundamentalne problemy filozofii i polityki. Treść całego artykułu przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP. Shoshana Zuboff, „Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy", przeł. Alicja Unterschuetz, Zysk i S-ka, Poznań 2020 Rafał Woś