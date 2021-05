Minął ponad rok od wprowadzenia pierwszych restrykcji i obostrzeń związanych z pandemią. W tym czasie do przedsiębiorców i pracowników popłynęły dziesiątki miliardów złotych pomocy publicznej, ale i tak nie pokryły wszystkich strat, jakie wywołały rządowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Te zaś przybierały na sile wraz z kolejnymi falami wzrostu zakażeń i kończyły się czasowym zamykaniem wielu branż.

Z informacji uzyskanych przez DGP wynika jednak, że jak do tej pory fala pozwów nie zalała państwa i chociaż minął rok od pierwszego lockdownu, to tylko kilka trafiło z sądów do Prokuratorii Generalnej (PG), która będzie w tych sprawach reprezentowała Skarb Państwa.