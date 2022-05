Rząd chce zapewnić samorządowi i mieszkańcom jak najlepsze warunki w kontekście tego, co do tej pory się nie działo, czyli w procesach inwestycyjnych. Dba o to, by to były inwestycje rozwojowe, infrastrukturalne itp. W zasadzie w 100 proc. je finansuje, wykonując je rękami samorządów – mówi minister Michał Cieślak na kongresie Perły Samorządu.

Rząd uruchamia wiele programów, które są skierowane do samorządów. Mówimy o Polskim Ładzie, inwestycjach strategicznych, jak np. rządowy program budowy dróg, inicjatywy mieszkaniowe realizowane przez KZN i szereg innych, które chcemy też wdrożyć przez Krajowy Plan Odbudowy, który lada dzień – mam nadzieję – zostanie zatwierdzony, ale również proponując pewne rozwiązania w kontekście i wyniku decyzji rządu, związanych z reformą podatkową czyli kwotą wolną, obniżeniem stawki PIT – mówił minister Cieślak w rozmowie z Robertem Bohdanowiczem z DGP.

Moim zdaniem powinno być jak najwięcej samorządności w samorządzie. Samorząd przecież podejmuje tak naprawdę decyzje w imieniu mieszkańców. Władze samorządowe są depozytariuszami woli mieszkańców, danej lokalnej społeczności. Rząd ze swojej strony chce zapewnić samorządowi i mieszkańcom jak najlepsze warunki w kontekście tego co do tej pory się nie działo czyli w procesach inwestycyjnych. Od otwarcia nowej epoki w zakresie funkcjonowania mieszkańców, dba o to, żeby to były inwestycje rozwojowe, infrastrukturalne itd. Rząd w zasadzie w 100 proc je finansuje, wykonując je rękami samorządów – przekonywał Cieślak.

I dodał: - Chcę zaprosić do debaty samorządowców, ogłaszając dzisiaj koncepcję utworzenia komisji kodyfikacyjnej, która rozpoczęłaby prace nad tymi ważnymi elementami. Mamy 30 lat funkcjonowania samorządu w tym kształcie legislacyjnym , a przecież sami twórcy samorządu terytorialnego w Polsce mówili na etapie jego tworzenia, że te przepisy trzeba będzie zrewidować za jakiś czas.