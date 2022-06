Reklama

Słowa wiceprzewodniczącej KE

Jak podaje portal tvn.24.pl wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova została zapytana w czwartek podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy.

"Nie, nie wypełnia" - odparła Jourova. "Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami i jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji (Ursula van der Leyen) już powiedziała" - stwierdziła wiceprzewodnicząca KE.

Rzecznik Komisji Europejskiej, proszony przez korespondenta TVN24 o komentarz do słów Jourovej, powiedział: "nie rozpoczęliśmy jeszcze oceny polskich ustaw pod kątem kamieni milowych". "Nie jesteśmy na tym etapie, by dokonywać takiej oceny, to dopiero przed nami. Dziś nie możemy więc powiedzieć, czy przepisy wypełniają kamienie milowe, czy też nie - zaznaczył" - rzecznik cytowany przez portal tvn24.pl.

Morawiecki: Potrzebne jest oddramatyzowanie sytuacji

Jak ktoś po aptekarsku będzie chciał mierzyć wskaźniki i cele, to oczywiście, że coś tam może nie pasować, ale potrzebne jest oddramatyzowanie sytuacji, potrzebujemy jedności i solidarności - powiedział premier Mateusz Morawiecki o tzw. kamieniach milowych wymaganych dla środków z FO.

Podczas konferencji prasowej w czwartek Morawiecki był pytany o słowa wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej w Parlamencie Europejskim, gdzie powiedziała, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym nie wypełnia tzw. kamieni milowych koniecznych do uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy.

"Co do różnego rodzaju wskaźników i celów do wykonania, tak jak powiedziałem - wraz z Umową Partnerstwa mamy pewne wskaźniki i cele do wykonania. Podobnie w Krajowym Planie Odbudowy - Polska i wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wskaźniki i cele do wykonania. Jedne wskaźniki wykonuje się w 100 procentach, inne trochę mniej - wtedy następuje proces dyskusji i negocjacji z Komisją Europejską" - powiedział Morawiecki

Jak wskazał, odnosząc się do swoich rozmów z unijną komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą, w dyskusji potrzebne jest "oddramatyzowanie sytuacji". "Myślę, że dzisiaj cała Europa tego potrzebuje - jedności i wspólnego frontu wobec tego kraju, który rzucił rękawicę porządkowi geopolitycznemu całego świata i naruszył pokój w Europie, potrzebujemy tu jedności i solidarności" - zaznaczył.

"Jak ktoś po aptekarsku będzie chciał mierzyć wskaźniki i cele, to oczywiście, że coś tam może nie pasować, ale my będziemy walczyli o swoje racji. Ja jestem dobrej myśli, że na przełomie tego i przyszłego roku pierwsze środki - nie tylko z Umowy Partnerstwa, ale także z Krajowego Planu Odbudowy - pojawią się na konkretne programy w Rzeczpospolitej" - oświadczył premier.

Stanowisko polskiego rządu

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że Komisja Europejska nie wydała żadnego oficjalnego stanowiska. "To wyłącznie wypowiedź jednej komisarz UE w czasie komisji w PE" - zauważył. "Wniosek o płatności oraz opis zmian w polskim prawie, które zostały przyjęte w Polsce dopiero będzie przedmiotem dyskusji w Komisji Europejskiej" - dodał Müller.

Szrot: Głęboko się z tą oceną nie zgadzam

Głęboko się z tą oceną nie zgadzam. Uważam, że prezydencka ustawa o SN jest zgodna z kamieniami milowymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany o słowa wiceszefowej KE Very Jourovej, która powiedziała, że ustawa nie wypełnia warunków określonych w KPO.

O słowa Jourovej PAP spytała szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota. "Głęboko się z tą oceną nie zgadzam. Uważam, że ustawa pana prezydenta jest zgodna z kamieniami milowymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości. To wszystko, co w tej sprawie mam do powiedzenia" - powiedział minister.

Kumoch: Wypowiedź Jourovej oderwana od faktów, treść reformy była znana KE

Ta wypowiedź jest oderwana od faktów; treść reformy była znana KE i nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń - powiedział Onetowi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, pytany o słowa wiceszefowej KE Very Jourovej, która powiedziała, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w KPO.

"Ta wypowiedź jest oderwana od faktów. Treść reformy była znana Komisji Europejskiej, był długi dialog z przewodniczącą Ursulą von der Leyen na ten temat i nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń" - ocenił.

"Obawiam się, że tutaj mamy sytuację, w której pani komisarz wybiega przed szereg i realizuje własną agendę. A wiarygodność w polityce i dyplomacji jest kapitałem" - powiedział Kumoch.

Grodzki: Perspektywa otrzymania środków z KPO dramatycznie się oddala

Perspektywa otrzymania środków z KPO dramatycznie się oddala - ocenił marszałek Senatu Tomasz Grodzki odnosząc się do słów wiceszefowej KE ws. środków dla Polski z Funduszu Odbudowy. Grodzki zaapelował o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Sejmu, aby uwzględnić w ustawie o SN poprawek senackich.

Marszałek Grodzki w czwartek na wspólnej konferencji z przedstawicielami większości senackiej odnosząc się do słów Jourovej ocenił, że "perspektywa otrzymania środków z KPO dramatycznie się oddala".

"W gronie wicemarszałków (Senatu), w gronie szefów ugrupowań apelujemy do Sejmu, aby pilnie zwołał dodatkowe posiedzenie i zaakceptował nasze poprawki (do nowelizacji ustawy o SN), które niedawno wszystkie nierozumnie Sejm odrzucił" - dodał Grodzki.

Według niego Sejm może zaadaptować poprawki Senatu jako swoje. "Sprawa jest zbyt ważna, ponieważ Polska potrzebuje pieniędzy z KPO w sposób absolutnie konieczny, gdyż inaczej wszystko - począwszy od relacji z sąsiadami, po wojnę w Ukrainie, po skok cywilizacyjny Polski, na który czekamy - wszystko to będzie zaburzone, żeby nie użyć ostrzejszych słów" - ocenił marszałek Senatu.

"Apelujemy do Sejmu: weźcie się do roboty. Przesłaliśmy wam nasze poprawki po to, aby pozwolić Polsce otrzymać środki z KPO" - mówił Grodzki.

Bosacki z KO: Potrzebna jest "ustawa naprawcza" ws. zmian w SN

Szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki uważa, że potrzebna jest "ustawa naprawcza", która wprowadzi dalsze zmiany w Sądzie Najwyższym i spowoduje wypłatę dla Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy UE. Wskazał też na rozwiązania, które powinny znaleźć się w projekcie.

Szef senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki podkreślił, że potrzebna jest "ustawa naprawcza", która spowoduje, że wypłata pieniędzy unijnych będzie możliwa. Wymienił kilka rozwiązań, które powinny znaleźć się w projekcie takiej ustawy. "Pierwszy jest taki, aby wszyscy ukarani przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną SN sędziowie za swoje poglądy lub odwoływanie się do prawa europejskiego zostali natychmiast, z automatu, przywróceni na swoje stanowiska. Po drugie jest to unieważnienie wszystkich orzeczeń Izby Dyscyplinarnej, po trzecie do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej muszą zostać skierowani sędziowie z nieposzlakowaną opinią niezależności, czyli tacy, którzy są w SN minimum siedem lat" - wskazał Bosacki.

Według niego członkowie rozwiązywanej dotychczasowej Izby Dyscyplinarnej powinni mieć rozwiązany stosunek pracy z SN i nigdy więcej nie pracować w Sądzie Najwyższym. "To są warunki, które można przegłosować w Sejmie w ciągu paru dni, wysłać do nas (do Senatu - PAP), do prezydenta i prawie 200 mld złotych dla Polski będzie uruchomione" - podkreślił senator KO.

Uchwalona pod koniec maja przez Sejm nowelizacja ustawy o SN zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej będą mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W miejsce Izby Dyscyplinarnej w SN zostanie utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, będą wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierze na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W ciągu pół roku od wejścia w życie noweli będzie możliwość wznowienia spraw sędziów ukaranych dyscyplinarnie prawomocnymi orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej lub tych, którym uchylono immunitety. Prezydenta Andrzej Duda podpisał nowelizację 13 czerwca. (PAP)

Krajowy Plan Odbudowy

Komisja Europejska zaakceptowała na początku czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

17 czerwca państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu. (PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Ewa Wesołowska, Rafał Białkowski, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Marta Rawicz, Mieczysław Rudy