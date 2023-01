"Pandemia miała stać się impulsem do działania dla firm w zakresie automatyzacji. Eksperci wskazywali, że właśnie ten czas może być przełomowy, bo przedsiębiorcy będą chcieli ograniczyć ryzyka związane m.in. z wysoką absencją pracowników. Tak się jednak nie stało, zwyciężył strach o niepewne jutro i chęć oszczędzania, stąd automatyzacja nie przyspieszyła tak, jak się spodziewano. Aktualnie czynnikiem hamującym działania firm jest trudne otoczenie makroekonomiczne, w tym m.in. inflacja, słabsze nastroje konsumenckie czy rosnące koszty prowadzenia działalności. Firmy na automatyzację są jednak gotowe, a to oznacza, że działania związane z nowoczesnymi technologiami w biznesie przyspieszą, jak tylko sytuacja się ustabilizuje" - powiedział ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Reklama

Z ostatniego "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service wynika, że 51% firm jest gotowych na nowoczesne technologie. Na zdecydowany brak gotowości do wdrożenia automatyzacji wskazuje 15% przedsiębiorców, a co piąty deklaruje, że raczej nie jest gotowy na taki krok, podkreślono.

Reklama

Konkretne działania związane z automatyzacją są aktualnie wdrażane w 28% firm. Są to głównie duże przedsiębiorstwa - 41% wskazuje na to, że automatyzacja już się u nich dzieje, w porównaniu do 28% średnich i zaledwie 16% małych firm. Ponadto co piąty pracodawca planuje działania związane z automatyzacją w niedalekiej przyszłości, a 17% na razie nie planuje, ale tego nie wyklucza. Sceptyków automatyzacji jest 23% - to firmy, które nie wdrażają aktualnie i nie planują wdrażać automatyzacji w przyszłości.

"Na działania firm, które nie wdrażają automatyzacji, ale planują to w bliższej lub dalszej przyszłości, wpływa aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza. Już co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że ze względu na trudne i niepewne otoczenie makroekonomiczne działania związane z automatyzacją są wstrzymane. Dotyczy to zwłaszcza firm średniej wielkości, zatrudniających od 50 do 249 pracowników - 42% z nich wstrzymało działania związane z automatyzacją, w porównaniu do 31% dużych i 29% małych firm. Różnicuje to również branża. Na wstrzymanie prac związanych z automatyzacją ze względu na trudną sytuację społeczno-gospodarczą wskazują głównie przedsiębiorcy z sektora produkcji (51%) oraz budownictwa (45%)" - czytamy dalej.

Połowa firm zgadza się z twierdzeniem, że automatyzacja lub robotyzacja wprowadzona w firmie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. To niemal taki sam odsetek jak w poprzedniej edycji badania, kiedy odpowiedziało tak 51% przedsiębiorców. Co istotne, wielkość firmy nie ma znaczenia - w małych 48% zgadza się z takim twierdzeniem, w średnich 55%, a w dużych 47%.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview). Badanie realizowano w dniach 11-17 października 2022 roku.

(ISBnews)