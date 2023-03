Z szacunków serwisu Top 10 VPN wynika, że ekonomiczne koszty blokady sieci od momentu inwazji na Ukrainę do końca 2022 roku w przypadku Rosji wyniosły 21,6 miliarda dolarów. Ponieważ blokady obejmują cały kraj, duża liczba dotkniętych nimi osób wpływa na wysokie koszty.

Reklama

Szacowany koszt ograniczania sieci stawia Rosję przed drugim w rankingu Iranem, gdzie w zeszłym roku przedłużające się protesty antyrządowe spotkały się z silną reakcją rządu i powtarzającymi się wyłączeniami internetu. Dotknęło to prawie 72 mln ludzi, a koszt ekonomiczny sięgał 773 mln dolarów. Kazachstan zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu. Szacowane koszty szkód gospodarczych wynikających z przerw w dostępie do sieci po protestach w sprawie cen paliw na początku 2022 r. są na poziomie ponad 400 mln USD.

Reklama

Myanmar (Birma) to kraj, w którym okres wyłączenia internetu był najdłuższy w 2022 roku. Łącznie czas bez dostępu do sieci to ponad 17,5 tys. godzin. Blokady skupiają się głównie w regionach kraju graniczących z Chinami i Bangladeszem.

Nigeria zniosła blokadę Twittera na początku roku, ale w styczniu nadal dotyczyła ona ponad 100 milionów ludzi w całym kraju i kosztowała w sumie 83 mln dolarów.

Etiopia w zeszłym roku doświadczyła długich przestojów sieci trwających prawie 9 tys. godzin, co dla gospodarki kraju oznaczało około 146 mln dolarów strat.