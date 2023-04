Przewidywania co do wzrostu gospodarczego w całym 2023 r. są obecnie zbliżone do tych sprzed trzech miesięcy. Analitycy obniżyli oczekiwania dotyczące popytu, ale podnieśli dla inwestycji

Przeciętne prognozy wzrostu gospodarczego utrzymały się na poziomie 0,6–0,7 proc. Ekonomiści nadal spodziewają się w I kw. recesji, czyli obniżki w stosunku do podobnego okresu ub.r. Obecnie średnia prognoz wskazuje, że gospodarka skurczy się w tym czasie o 1,1 proc. Przed trzema miesiącami mówiono o spadku rzędu 1,4 proc. Wyższy, niż się spodziewano w grudniu, był jednak wzrost gospodarczy w końcówce 2022 r. PKB urósł o 2 proc. wobec oczekiwań na poziomie 1,7 proc. Reklama Obecne prognozy mówią, że w II kw. odnotujemy minimalny wzrost gospodarczy (o 0,2 proc.), w kolejnych okresach sytuacja powinna się poprawiać – jednak dość wolno. Na IV kw. jest oczekiwany wzrost PKB o 2,3 proc. Słabsze niż jeszcze trzy miesiące temu są prognozy konsumpcji. Obecnie analitycy oceniają, że w porównaniu z podobnym okresem ub.r. popyt konsumpcyjny będzie realnie spadał zarówno w I kw., jak i w II kw. Będą to obniżki rzędu co najmniej 1,5 proc. Druga połowa roku i w konsumpcji powinna okazać się lepsza, jednak cały 2023 r. zamknie się spadkiem o 0,3–0,4 proc. Popyt konsumpcyjny w ostatnich dekadach był najbardziej stabilnym motorem wzrostu PKB w Polsce. Wyjątkiem był tylko okres pandemii. Skąd spodziewany teraz spadek? Treść całego artykułu można przeczytać we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej albo w eDGP. Łukasz Wilkowicz twitter