Żukowska pytana, czy Lewica nie zgodzi się na wszystkie 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej odparła: "Tak, nie zgodzimy się na wszystkie 100".

Odpowiadając na kolejne pytania w formule "tak czy nie", Żukowska powiedziała, że Lewica nie zgodzi się na referendum ws. aborcji.

Posłanka Lewicy była też pytana, czy powinien zostać zrównany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. "O tym będzie decydowała wspólnie z premierem przyszła minister pracy i polityki społecznej" - zaznaczyła.

Dopytywana o jej osobiste zdanie w tej sprawie, odparła, że "w sensie ideowym na pewno tak powinno być". "Ale to jest temat, który jest bardzo wrażliwy dla Polek i Polaków. I myślę, że w ogóle powinniśmy rozważać nie dyskutowanie o wieku emerytalnym jako takim, tylko o zmianie systemu emerytalnego czyli np. emeryturach obywatelskich, czyli gwarantowanej minimalnej emeryturze dla każdego, tak żeby nie było ubogich seniorem i seniorów" - powiedziała Żukowska.

Na ponownie pytanie, jakie jest zdanie Lewicy w sprawie tego, czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, odpowiedziała: "w tej chwili zdanie Lewicy jest takie, że nie należy zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, powinien pozostać taki, jakie jest w tej chwili".

Żukowska - odpowiadając na kolejne pytanie - podkreśliła, że Lewica nie poprze podwyżki kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "To by spowodowało, że właściwie większość Polek i Polaków nie płaciłaby podatku dochodowego w ogóle" - zauważyła posłanka Lewicy.

Dopytywana, czy zatem PO nie zrealizuje swojej sztandarowej obietnicy, odparła: "Myślę, że na razie, jeżeli chodzi o rząd, to nie ma takich planów i też słyszałam z kręgów Platformy Obywatelskiej, że oni też nie mają planów w tej chwili składać takiej propozycji".

We wrześniu w Tarnowie odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni", podczas której przedstawiono najważniejsze kwestie, którymi chce się zająć KO, jeśli stworzy rząd; wśród nich są m.in. kwota wolna od podatku do 60 tys. zł, zwolnienie z podatku dochodowego emerytów ze świadczeniem do 5 tys. zł miesięcznie, liberalizacja prawa do aborcji, program in vitro, a także rozliczenie polityków PiS i przeprowadzenie kontroli wydatków wszystkich instytucji. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa