W pierwszym odcinku „Biznesowego Tygodnia” Hirsch i Tejchman wskazują, kto ma rację w sporze o działania prezesa NBP, jaka jest prawda o inflacji i jakie mogą być skutki zmian w składce zdrowotnej.

Składka zdrowotna

- Każdy przedsiębiorca działający na zasadach ogólnych będzie teraz płacił mniejszą składkę zdrowotną niż osoba zatrudniona na etacie na płacy minimalnej. Wciąż nie usłyszałem, dlaczego tak będzie? – pyta Rafał Hirsch.

Trybunał Stanu dla prezesa NBP

W pierwszym odcinku „Biznesowego Tygodnia” Rafał Hirsch i Marek Tejchman poruszyli także kontrowersyjny temat prób postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

- Popełnienie błędów nie jest nielegalne. To nie może być zarzut przed Trybunałem Stanu, że ktoś osłabiał złotego. Dziś minęły już dwa lata, wiemy, jak to wszystko się skończyło. Ale w momencie podejmowania takiej decyzji, nie ma się takiej wiedzy. Przecież to nie jest tak, że ktoś specjalnie chce zaszkodzić – komentuje Rafał Hirsch.

- Musimy dać instytucjom publicznym prawo do popełniania błędów i podejmowania decyzji – dopowiada Marek Tejchman.

Nowy program Forsal.pl "Biznesowy Tydzień"

W cotygodniowym programie Rafał Hirsch (Forsal.pl) i Marek Tejchman (Dziennik Gazeta Prawna) spoglądają na najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia w sposób, który pozwoli zrozumieć ich istotę. Wybierają te fakty, których znaczenie wyrasta poza codzienny szum informacyjny i przyglądają się im dokładnie. Wskazują ich najważniejsze elementy, wyjaśniają, jak wpływają na życie Polaków i stawiają pytania o to, co przed nami.

