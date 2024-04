Rozmowy w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przyhamowały na finiszu samorządowej kampanii wyborczej, ale Polska 2050 nie zamierza odpuścić i chce wejść w negocjacje z resortem finansów. – Uważamy, że system ryczałtowej składki powinien objąć także osoby pracujące na etatach. Naszą propozycję prześlemy na piśmie w najbliższych dniach do resortu finansów – mówi szef klub Polska 2050 Mirosław Suchoń. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych to ok. 12 mld zł. Z nieoficjalnych informacji wynika, że swoją kontrofertę szykuje także Lewica, choć politycy tego ugrupowania nie chcą mówić o szczegółach.

