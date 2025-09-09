Firma konsultingowa Horváth przy wsparciu Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej przeprowadziła badanie pt. "Business Trends in Central and Eastern Europe 2025" (Trendy biznesowe w Europie Środkowej i Wschodniej w 2025 r.), z którego wynika, że Europa Środkowa i Wschodnia ma coraz silniejszą pozycję w regionie, a szczególną rolę w tej przemianie odgrywa Polska, która stała się „kotwicą stabilności”.

Badanie opiera się na szczegółowych wywiadach ze 130 członkami zarządów i kierownictw firm z 14 różnych branż w ośmiu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Badanie objęło firmy z Polski, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier.

Jasna strategia firm z Europy Środkowej i Wschodniej

Jak wynika z ankiety, przedsiębiorstwa z Europy Środkowej i Wschodniej doskonale radzą sobie z wyzwaniami geopolitycznymi i niepewnością z jaką obecnie mamy do czynienia, oraz związanymi z tym wyzwaniami gospodarczymi. Ich strategią są inwestycje w technologię i automatyzację. Działania te mają zwiększyć wydajności oraz optymalizują koszty, aby utrzymać konkurencyjność pomimo inflacji i niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Jak ocenia Maria Boldor, ekspertka ds. regionu oraz partnerka w firmie Horváth, region ten nie jest już tylko w fazie nadrabiania zaległości. W jej ocenie Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia aktywnie zmienia swoją pozycję.

„Silniejsza ekspansja napędzana czynnikami wewnętrznymi oraz strategiczne inwestycje publiczne zmieniają rolę regionu w europejskim krajobrazie gospodarczym” – mówi Boldor, w cytowanym przez Deutsche Welle komunikacie prasowym. Jak wskazuje ekspertka, zamiast skupiać się przede wszystkim na eksporcie, państwa i przedsiębiorstwa coraz bardziej inwestują w lokalne struktury i tworzenie wartości dodanej.

Polska „kotwicą stabilności”

Na tle innych państw regionu na szczególne wyróżnienie zasługuje gospodarka Polski, która wykazuje dużą odporność na globalne wstrząsy. Jak ocenia Michael Harms, dyrektor zarządzający Komicji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki „Polska stała się kotwicą stabilności gospodarczej regionu” W jego ocenie odporność Polski wynika między innymi z silnego popytu wewnętrznego. Poza tym Polska przyciąga najwięcej inwestycji.

Według Harmsa silna pozycja Polski znajduje też odzwierciedlenie w stosunkach gospodarczych z Niemcami. DW przypomina, że Polska jest na piątym miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, a Niemiecki eksport do Polski przewyższa już eksport do Chin.

Ryzyko dla stabilności regiony

Autorzy badania wskazują też na pewne ryzyko dla stabilności regionu, jakim jest niepewna sytuacja polityczna na Węgrzech i na Słowacji. Kolejnym ryzykiem zwiększającym podatność regionu na zewnętrzne wstrząsy jest duża zależność państw wschodniej Europy od eksportu do Niemiec. Szczególnie narażone na ten czynnik są Czechy, Węgry i Słowacja.

Inne zagrożenia

Przedsiębiorstwa w innych regionach świata borykają się przede wszystkim z cłami handlowymi i barierami regulacyjnymi. Tymczasem głównymi problemami firm w Europie Środkowej i Wschodniej się obecnie inflacja, niedobory wykwalifikowanych pracowników oraz podwyżki stóp procentowych.

Natomiast amerykańskie cła nie mają prawie żadnego wpływu na firmy z Europy Wschodniej. Wyjątek stanowią firmy z branży motoryzacyjnej i bankowości. Zdaniem autorów badania wynika to z faktu, że eksport tych firm jest wyraźnie nastawiony na Europę, a zwłaszcza na Niemcy.

Źródło: Deutsche Welle