Kryzys związany z Covid-19 spowodował wzrost zatrudnienia wśród dostawców, pracowników supermarketów i domów opieki. Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem Royal Society for Arts (RSA) jest to niestety tylko chwilowy trend. W nadchodzącej przyszłości zawody te mogą zostać zastąpione przez nowe technologie, a pandemia koronawirusa jedynie przyspieszy tę zmianę.

Natomiast covidove obostrzenia najbardziej dotykają branżę rozrywkową i artystyczną, która w dłuższej perspektywie czasu nie odczuje negatywnego wpływu automatyzacji na poziom zatrudnienia. Według ekspertów z RSA sektor eventowy zapewnił jeden z najszybszych wzrostów zatrudnienia w ciągu ostatniej dekady i w nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej czekają go ogromne cięcia.

Wiele wskazuje na to, że nowoczesne technologie mogą przynieść kolejny głęboki kryzys na rynku pracy szybciej niż się spodziewano. Nałoży się on na ten wywołany ogólnokrajowym lockdownem z okresu początku pandemii. Szacuje się, że w sektorach takich jak handel detaliczny pięć lat cyfrowej transformacji nastąpiło zaledwie w ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku. Od lutego do lipca sprzedaż przez Internet rosła w takim samym tempie jak w latach 2015-2020, podał RSA.

Do najbardziej zagrożonych przez automatyzację branż w Wielkiej Brytanii oprócz handlu detalicznego, czy działalności kurierskiej zaliczono również szeroko rozumiane usługi noclegowe, sport i rekreację, czy produkcję żywności. Nowe technologie nie zagrożą takim sektorom jak podróże lotnicze, turystyka, kultura i sztuka, architektura, produkcja filmowa, badania naukowe, opieka zdrowotna oraz edukacja, a także niektóre branże do niedawna zdominowane przez mężczyzn, takie jak programowanie komputerowe.

