Dane nadeszły kilka dni po tym, jak zastępca dyrektora biura Sheng Laiyun powiedział, że wzrost stopy bezrobocia wśród młodych osób w pierwszym kwartale wymaga „dużej uwagi”. Stopa za styczeń wyniosła 14,6 proc.

Druga co do wielkości gospodarka świata z trudem podnosi się po kryzysie wywołanym pandemią. Choć w pierwszym kwartale zanotowała silny wzrost, to słabsze od oczekiwań dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej wyraźnie wskazują na wyzwania, jakie stoją przed chińską gospodarką w przyszłości.

Pekin przestał publikować dane dotyczące stopy bezrobocia wśród młodych Chińczyków latem zeszłego roku, po tym jak wskaźnik osiągnął najwyższy poziom w historii. Urzędnicy wznowili publikację stopy bezrobocia wśród młodych w styczniu tego roku. Po wznowieniu publikacji wskaźnik bezrobocia liczony jest według nowej metodologii, która wyklucza studentów, co ma lepiej odzwierciedlać rzeczywistość.

Jak wynika z opublikowanych we wtorek danych, główna stopa bezrobocia w miastach spadła nieznacznie do 5,2 proc. z 5,3 proc. w marcu.