Reklama

W 2022 r. deficyt urodzeń osiągnął szczyt (z ujemnym saldem 327 tys. osób). Spadek wskaźnika urodzeń w Niemczech wpływa na starzenie się społeczeństwa w kraju – pisze Statista.

Dla przykładu, w 1950 r. na terenach dzisiejszej RFN urodziło się około 1,1 mln dzieci. W ubiegłym roku odnotowano ok. 739 tys. urodzeń.

Reklama

Najwyższy poziom urodzeń wystąpił w 1964 r. ( prawie 1,4 mln dzieci). „Baby boom” nie utrzymał się jednak przez lata. „Ważnymi czynnikami, które miały na to wpływ, było m.in. uczestnictwo w rynku pracy związane z emancypacją kobiet i upowszechnienie pigułki” – zaznacza urząd.

W 2011 r.: urodziło się wówczas prawie 662,7 tys. dzieci., co było najniższym wynikiem od 1946 r.

W 2021 r. w Niemczech na świat przyszło ok. 796 000 dzieci. Była to największa liczba urodzeń w tym kraju od 25 lat., ale w 2022 r. liczba urodzeń ponownie spadła (o ok. 7 proc. r:r. według danych urzędu stanu cywilnego).

Średnia długość życia; wzrost zwolnił

W 2020 r. średnią długość życia mężczyzn oszacowano na 78,5 lat, dla kobiet 83,4. Wzrost (ws. średniej długości wieku mieszkańców Niemiec) uległ jednak spowolnieniu. „Przyczyną tego są skutki wyjątkowo silnych fal grypy i pandemii COVID-19” – podkreśla Federalny Urząd Statystyczny.

Jak szybko populacja Niemiec będzie się starzeć? Dane Federalnego Urzędu Statystycznego ws. struktury wiekowej ludności w 2019 r. oraz prognoza na 2060 r.

„Starzenie się społeczeństwa spowalnia migracja” – podaje Federalny Urząd Statystyczny. Rosnący napływ uchodźców do Niemiec trwa od połowy 2010 r. W 2015 nastąpił szczyt, imigracje osiągnęły poziom ok. 2,1 mln, a saldo migracji 1,1 mln.

W ubiegłym roku było to 2,7 mln (imigracje) oraz 1,5 mln (saldo migracji). Największy odsetek poszukujących schronienia stanowiły osoby z Ukrainy.