W poniedziałek, w pierwszym dniu XVI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi minister rodziny wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. "Srebrna rewolucja: wyzwania i możliwości dla aktywności społecznej i zawodowej w późniejszym wieku".

Zmiany demograficzne do zmiany

"Polityka wsparcia seniorów to część polityki prorodzinnej naszego rządu. Ale kiedy spojrzymy na statystyki, to musimy zwrócić uwagę na to, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Naszym wyzwaniem - i to nie na jedną czy dwie kadencje - jest także polityka demograficzna, wyjście z pułapki niskiej dzietności. Obecnie 25 proc. Polaków jest w wieku poprodukcyjnym; za chwilę będzie to jedna trzecia społeczeństwa. To bardzo duże wyzwanie dla polityki społecznej" - podkreśliła minister rodziny.

Marlena Maląg przypomniała, że od końca 2015 roku resort prowadzi systematyczne i kompleksowe działania w zakresie polityki senioralnej. Jej filarami jest wsparcie finansowe aktywności osób starszych - od zawodowej poprzez działania dotyczące wielu innych sfer życia. Minister zauważyła także, że starzejące się społeczeństwo to zjawisko, które przekłada się bezpośrednio na potrzeby gospodarki.

Emerycie, pracuj również na emeryturze

"Przywrócenie niższego wieku emerytalnego to na pewno był ruch bardzo mocny, pokazujący, że seniorzy mają wybór. Jeżeli chcą pracować dłużej, to jak najbardziej mogą - jest to wręcz oczekiwane. Stwarzamy im takie możliwości, wprowadzając w ubiegłym roku PIT 0 dla seniorów, czyli jeśli nie przechodzą na emeryturę i pracują, pobierają wyższe wynagrodzenie, bo nie jest od niego odprowadzany podatek do kwoty 85 tys. zł (rocznie - PAP) plus kwota 30 tys. zł wolna od podatku. Tym sposobem składki oczywiście nadal są odprowadzane, a emerytura w przyszłości będzie wyższa" - dodała.

Minimalna emerytura rośnie

Według minister rząd stara się też, by minimalne emerytury były z roku na rok wyższe - proporcjonalnie do sytuacji gospodarczej, która kreuje rzeczywistość, w tym do wysokiego poziomu inflacji.

"W tym roku waloryzacja rent i emerytów była kwotowo-procentowa, aby zabezpieczyć tę grupę seniorów, która ma najniższe świadczenia. Już na stałe z naszymi seniorami pozostanie 13. emerytura, także 14. będzie na stałe - jesteśmy po pracach Sejmu, teraz jeszcze Senat, powrót do Sejmu i podpis prezydenta. To dodatkowe świadczenie jest celowane konkretnie dla grupy seniorów, którzy mają niższe świadczenie, gdyż jest tam kryterium dochodowe i dajemy sobie pewną elastyczność co do wysokości 13. i 14. emerytur, jednak planujemy, że będzie to poziom co najmniej minimalnej emerytury" - wyjaśniła.

Leki 75+

Inną formą wsparcia seniorów, wymienioną przez szefową resortu rodziny, są bezpłatne leki dla osób 75 plus - jak zapowiedziano, próg wiekowy ma być obniżony do 65 lat. Z kolei programy "Wspieraj seniora" czy "Opieka 75 plus" realizowane we współpracy z samorządami mają na celu opiekę nad osobami starszymi. Powstają domy i kluby seniora, których w ocenie minister, potrzeba coraz więcej.

"Na program +Aktywni plus+ dla realizujących go organizacji pozarządowych przeznaczamy rocznie 40 mln zł. Są to projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu" - dodała.

Wszystko dla seniorów

Maląg ujawniła, że jej resort przygotowuje nowy program polityki senioralnej, który zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni - są to plany na kolejną kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości.

"Cieszymy się, że wzrastają wskaźniki, bo mamy ponad 830 tys. seniorów pracujących i w UE zrównujemy się ze wskaźnikiem dotyczącym aktywności osób starszych. Jak podaje Eurostat, w Polsce bezrobocie wynosi 2,7 proc., natomiast w grupie wiekowej 50-60 lat - 2 proc. A więc widzimy, że seniorzy chcą być aktywni i działania w tym kierunku powinniśmy realizować" - zaznaczyła.

Organizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023 to trzydniowy cykl wydarzeń skupionych wokół biznesu, nauki, innowacji i życia publicznego, które w tym roku mają dotyczyć wyzwań, jakie przed polską gospodarką stawia sytuacja geopolityczna.

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska