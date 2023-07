Afryka jest jedynym regionem na świecie, w którym siła robocza będzie nadal rosła w nadchodzących dziesięcioleciach. "Populacja w wieku produkcyjnym wynosi obecnie nieco ponad 600 milionów, a oczekuje się, że wzrośnie o 450 milionów do 2035 r., osiągając 1 miliard. Oczekuje się, że liczba ta będzie dalej rosła i osiągnie 1,5 miliarda ludzi do 2075 roku" - prognozuje przedstawiciel BŚ.

Afryka to kontynent pełen młodzieńczej energii, ambicji i potencjału szybkiego wzrostu gospodarczego

„Afryka to kontynent pełen młodzieńczej energii, ambicji i potencjału szybkiego wzrostu gospodarczego,” dodał. "Kapitał ludzki to zdrowie, wiedza i umiejętności, które ludzie gromadzą przez całe życie. To właśnie decyduje o produktywności i zarobkach danej osoby, a często jest to jedyny atut, jaki mają biedni ludzie" - konkludował.

W 2019 roku Bank Światowy uruchomił Afrykański Plan Kapitału Ludzkiego, który określa jasne cele i zobowiązania do zwiększenia potencjału Afryki Subsaharyjskiej poprzez jej kapitał ludzki.

„Chcemy podwoić nasze ambitne cele określone w tym planie. W latach 2019-2022 zobowiązania Banku Światowego w działaniach na rzecz rozwoju społecznego w Afryce osiągnęły historyczną wartość 34 miliardów dolarów, z czego 11,5 miliarda dolarów zostało przeznaczone na nowe inwestycje wspierające kobiety i dziewczęta” – zauważył.

Afrykański Szczyt Szefów Państw ds. Kapitału Ludzkiego ma na celu przyspieszenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez zgromadzenie liderów w celu priorytetowego potraktowania planów działania dla poszczególnych krajów, wiedzy technicznej i finansowania.