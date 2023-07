Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,08 proc. i wyniósł 35.438,07 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od ponad sześciu lat. Trwa ona już od dwunastu sesji z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 4.567,46 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,61 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.144,56 pkt.

Czekając na decyzje banków centralnych

W tym tygodniu zapadną ważne decyzje banków centralnych na świecie, w tym amerykańskiej Rezerwy Federalnej - w środę i EBC w czwartek.

Na rynkach powszechnie oczekuje się, że Fed podwyższy na tym spotkaniu stopy procentowe o 25 pb. Ważny jednak w tym momencie będzie komunikat w sprawie dalszych zmian w polityce monetarnej Fed.

Inwestorzy będą szukać oznak, czy decydenci z Fed zbliżają się do zakończenia cyklu agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej.

Inflacja kontra wzrost gospodarczy

Podczas gdy lepszy niż oczekiwano sezon wyników pomógł utrzymać wzrost na rynku, inwestorzy czekają na wypowiedź prezesa Fed Jerome'a Powella na temat perspektyw dla gospodarki w obliczu inflacji.

"Rynek wyraźnie zyskał na dynamice. Uważamy jednak, że fundamentalne tło jest nadal dość negatywne. Akcje nie są ograniczone żadnymi czynnikami bazowymi" - powiedział Eric Johnston, szef Cantor Fitzgerald ds. instrumentów pochodnych na akcje i aktywów krzyżowych.

W czwartek swoją decyzję monetarną poda Europejski Bank Centralny. Inwestorzy oczekują podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

We wtorek inwestorzy otrzymali sporą porcję lepszych od oczekiwań danych makro z amerykańskiej gospodarki.

Amerykańskie wskaźniki na plus

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w lipcu do 117 pkt. z 110,1 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 109,7 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 112 pkt.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w lipcu spadł do -9 pkt. z -7 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -10 pkt

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, spadł w maju o 1,7 proc. rdr i wzrósł o 0,99 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że indeks spadnie o 2,35 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 1,69 proc. rdr, po korekcie z 1,7 proc.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w maju o 0,7 proc. mdm. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,6 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,7 proc. mdm.

Rynek akcji

Ze spółek General Motors spadł około 4 proc., chociaż producent samochodów podniósł swoją całoroczną prognozę zysków. Koncern spodziewa się teraz całorocznych zysków w wysokości od 12 do 14 miliardów dolarów, w porównaniu z przedziałem od 11 do 13 miliardów dolarów.

Akcje General Electric wzrosły ponad 6 proc. po lepszych od oczekiwań przychodach w drugim kwartale 2023 roku.

Walt Disney Co. spadł o 1 proc. po tym, jak Atlantic Equities obniżyło we wtorek rekomendację dla akcji Disneya do "niedoważaj" z "neutralnie", ponieważ spółka zmaga się z niższymi wydatkami na reklamę i rozczarowującymi wynikami sprzedaży.

Spotify stracił ponad 14 proc. po publikacji rozczarowujących przychodów kwartalnych i rozczarowujących prognozach na dalszą część roku.

UPS spadł 1,3 proc. po osiągnięciu porozumienia ze związkiem zawodowym, co pozwoli koncernowi logistycznemu uniknąć strajku pracowników.

Do tej pory prawie 130 spółek z indeksu S&P 500 opublikowało swoje wyniki za drugi kwartał. Około 79 proc. z nich przekroczyło oczekiwania analityków.

Ropa naftowa znowu podrożała

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 79,60 USD za baryłkę, po wzroście o 1,1 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 1 proc. do 83,59 USD/b.

