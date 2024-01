O nowym planie gospodarczym Chin pisze redakcja Bloomberga.

Gospodarka w społeczeństwie seniorów

Starzejąca się, chińska populacja potrzebuje dostosowanych do swoich potrzeb usług, począwszy od dostawy posiłków, po domy opieki. Rada Państwa opublikowała konspekt, w którym zadeklarowała, że będzie zachęcać państwowe i prywatne przedsiębiorstwa, aby swoje usługi i produkty tworzyły z myślą o seniorach. Dużą nadzieję na wsparcie ludzkiej siły roboczej władze pokładają w sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości.

Chińska gazeta „The Beijing News”, cytując dane rządowego zespołu doradców, podała, że „srebrna gospodarka” będzie w przyszłej dekadzie warta ok. 30 bilionów juanów (4,2 biliona dolarów) i będzie stanowić 10 proc. całkowitej wartości Chin do 2035 roku.

Jakie narzędzia będą oferowane w ramach wsparcia „srebrnej gospodarki”? Samorządy dostaną możliwość emitowania specjalnych obligacji. Banki będą zachęcane do udzielania kredytów firmom nastawionym na zaspokajanie potrzeb osób starszych, np. placówkom opiekuńczym. A w największych miastach Chin powstanie 10 parków przemysłowych specjalnie na potrzeby nowego programu.

Polityka jednego dziecka zbiera żniwa

Chiny borykają się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wyż demograficzny z lat 60. XX wieku i związana z nim polityka jednego dziecka. W tym momencie Chińczycy to jedna z najszybciej starzejących się na świecie populacji. Według Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia w 2022 roku jeden na pięciu obywateli w liczącym 1,4 miliarda osób chińskim społeczeństwie miał więcej niż 60 lat. W ciągu dekady odsetek ten przekroczy 30 proc.

Do tej pory w Chinach nie było pomysłu, co zrobić z tym faktem. 90 proc. chińskich seniorów spędza swoją starość w domu, tylko 3 proc. przebywa obecnie w specjalnie dostosowanych do ich potrzeb placówkach.

Problem dodatkowo pogłębiany jest przez efekt wspomnianej wcześniej polityki jednego dziecka. Większość Chińczyków 60+ ma tylko jednego dorosłego potomka, na którego spada cały ciężar ewentualnej opieki nad osobą starszą.