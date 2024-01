Na wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzono informację o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r.

Posłowie pytali przedstawicielki rządu - ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i ministrę ds. polityki senioralnej Marzenę Okłę-Drewnowicz o planowane działania na rzecz wsparcia seniorów.

Była szefowa MRiPS Marlena Maląg wskazywała, że w czasie rządów PiS m.in. przeprowadzono waloryzację świadczeń, wprowadzono 13. i 14 emeryturę i rozbudowano sieć domów i klubów "Senior plus". Zaznaczyła, że czeka na konkretne rozwiązania legislacyjne przygotowane przez nowy rząd.

To nie jest polityka ad hoc

Dziemianowicz-Bak podkreśliła, że polityka senioralna nie jest wyzwaniem o charakterze incydentalnym, tylko cywilizacyjnym i należy na nią patrzeć długofalowo. Poinformowała, że przygotowywane są już odpowiednie zmiany ustawowe. "Pochylamy się zarówno nad ustawą o osobach starszych, jak i nad ustawami, które mają na celu wzmocnienie instytucjonalne obszaru polityki senioralnej" - przekazała ministra.

Zapewniła, że oprócz kontynuacji wszystkich programów i dodatków dla seniorów, celem jest spełnienie zobowiązań z umowy koalicyjnej. To - jak wymieniła - wsparcie osób starszych po stracie małżonka i druga waloryzacja rent i emerytur. Rząd w umowie koalicyjnej zapisał wprowadzenie drugiej waloryzacji w roku, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 proc.

Odpowiadając na pytania Marleny Maląg o "konkrety" ministra wskazała, że w czasie rządów PiS do Sejmu wpłynął m.in. projekt Lewicy o drugiej waloryzacji emerytur. "Ten projekt jest, będzie rozwijany, konsultowany i będzie on realizował zobowiązania rządu Koalicji 15 października" - zapowiedziała szefowa MRPiPS.

Będzie renta wdowia i zwiększenie zasiłku pogrzebowego

Kolejny projekt złożony w poprzedniej kadencji Sejmu, na który wskazała ministra rodziny, dotyczył tzw. renty wdowiej. "Dziś ten projekt doczeka się procedowania i mam nadzieję, że będzie mógł liczyć na rzetelną, merytoryczną debatę" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Zapowiedziała także podwyższenie zasiłku pogrzebowego. "Zapewniliśmy środki w budżecie na kontynuację pewnych programów i świadczeń, ale stawiamy sobie cele daleko szersze i bardziej ambitne, a przede wszystkim cele o charakterze systemowym. Polityka senioralna to wyzwanie cywilizacyjne, a nie treść na partyjną ulotkę" - podkreśliła. Dopytywana przez posłów, czy planowane jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn powiedziała, że "nie ma takich planów".

Polityka senioralna plus

Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapewniła, że programy, takie jak "Senior plus" i "Aktywniplus" będą nadal kontynuowane. Zapowiedziała prace nad "bonem senioralnym", który ma wesprzeć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkanie oraz powołanie zespołu międzyresortowego do spraw opieki długoterminowej.

Okła-Drewnowicz poinformowała, że NIK przygotowuje raport na temat osób z chorobami otępiennymi. "Ta kontrola i ten raport będzie dla nas punktem wyjścia do przygotowaniem rozwiązań wspierających osoby, które są dotknięte chorobami otępiennymi i ich rodziny" - powiedziała ministra.

Rośnie odsetek seniorów

W informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazano, że na koniec 2022 r. liczba ludności Polski wyniosła 37,8 mln, w tym blisko 9,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (25,9 proc.). W stosunku do 2021 r. liczba seniorów wzrosła o 67,6 tys. osób, czyli o 0,7 proc.

W populacji osób w starszym wieku większość stanowią kobiety. W 2022 r. stanowiły one 58,1 proc.

W 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku od 60 lat do 89 lat wyniosła prawie 0,5 mln osób i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła 1,2 proc.

Prognozy ludności na lata 2023 - 2060 wskazują na pogłębienie się procesu starzenia społeczeństwa. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec