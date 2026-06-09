Prawie 7 tysięcy złotych od państwa bez względu na staż pracy. Wystarczy spełnić jeden warunek

Świadczenie honorowe od państwa

To świadczenie nie wymaga ani stażu pracy, ani składania długiej dokumentacji. Wypłacane jest co miesiąc, bezterminowo, a jego wysokość potrafi zaskoczyć. Od 1 marca 2026 świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota ta jest waloryzowana co roku w marcu.

Nie trzeba nawet być ubezpieczonym w ZUS czy KRUS, by móc je otrzymać. Wystarczy jeden dokument i przekroczenie konkretnej granicy wieku - ukończenia 100 lat.

Podstawą prawną aktualnego świadczenia jest ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. 2024 poz. 1674).

Emeryci z tych roczników dostaną prawie 7000 zł miesięcznie

W 2026 roku świadczenie honorowe przysługuje seniorom urodzonym w 1926 roku, którzy obchodzą w tym roku setne urodziny. Wcześniejsze roczniki już uprawnione nadal będą pobierać świadczenie.

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Dla kogo świadczenie honorowe? Kto musi złożyć wniosek?

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i posiadają polskie obywatelstwo. W większości przypadków jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Dotyczy to stulatków, którzy w chwili ukończenia 100. roku życia pobierają emeryturę, rentę lub inne świadczenie.

Pieniądze są wypłacane co miesiąc z urzędu przez ZUS, KRUS lub inny właściwy organ emerytalno-rentowy.

Wniosek trzeba złożyć wyłącznie wtedy, gdy osoba, która ukończyła 100 lat, nie pobiera emerytury, renty ani innego świadczenia uprawniającego do automatycznej wypłaty dodatku. Dodatkowo musi posiadać polskie obywatelstwo oraz wykazać, że po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat miała ośrodek interesów życiowych na w Polsce.

Wniosek ESH do pobrania

ESH wniosek o świadczenie honorowe zus.pdf Pobierz plik

Wniosek musi zawierać:

imię i nazwisko,

datę urodzenia,

numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serią i numer dowodu osobistego lub serię i numer dokumentu paszportowego,

adres miejsca zamieszania,

adres miejsca pobytu w Polsce lub ostatniego miejsca zamieszkania w przypadku osoby nieposiadającej adresu zamieszkania,

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

żądanie wnioskodawcy przyznania prawa do świadczenia honorowego;

wskazanie sposobu wypłaty świadczenia honorowego wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika;

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie honorowe?

Nie wcześniej niż na 30 dni przed skończeniem 100 lat i jak najszybciej po ukończeniu 100 lat. Świadczenie honorowe przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostało skończone 100 lat.

Wniosek o świadczenie honorowe można złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika.